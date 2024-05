Κόσμος

ΗΠΑ - Χιούστον: Κακοκαιρία σάρωσε σπίτια και μαγαζιά (εικόνες)

Από τις έντονες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, στο Χιούστον, την τέταρτη πιο πολυπληθή πόλη των ΗΠΑ, η οποία επλήγη από σφοδρή καταιγίδα συνοδευόμενη από ανέμους με ισχύ κυκλώνα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Δυστυχώς υπάρχουν τέσσερις νεκροί», δήλωσε ο Τζον Γουάιτμιρ, δήμαρχος του Χιούστον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox26.

Αν και οι συνθήκες θανάτου των τεσσάρων ανθρώπων δεν είναι ακόμη γνωστές, «οφείλονται κυρίως σε πτώσεις δέντρων ή πρόκειται για άτομα που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Κτήρια γραφείων στο κέντρο της πόλης υπέστησαν σοβαρές ζημιές (…) Περισσότερες από 800 οικογένειες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», υπογράμμισε ο Γουάιτμιρ.

Τα σχολεία της πόλης αυτής των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δέντρα και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν πέσει και τζάμια κτηρίων να έχουν σπάσει από την ισχύ των ανέμων, η ταχύτητα των οποίων έφτασε τα 160 χιλιόμετρα την ώρα,

Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους του Χιούστον να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και κυρίως να αποφύγουν να πάνε στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι γεμάτο συντρίμμια και σπασμένα γυαλιά.

«Το μήνυμα τώρα είναι να μείνετε σπίτι σας», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι εκτός από τα σχολεία, οι μη απαραίτητες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές.

