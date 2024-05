Κόσμος

Σουηδία: Πυροβολισμοί μπροστά στην Ισραηλινή Πρεσβεία (εικόνες)

Ενόψει της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και του πανευρωπαϊκού φόβου για τρομοκρατικές επιθέσεις, στη σουηδική Αστυνομία σήμανε συναγερμός.

Σε πολλαπλές συλλήψεις και αποκλεισμό περιοχής στην Στοκχόλμη προχώρησε την Παρασκευή η αστυνομία στη Σουηδία, καθώς αστυνομικοί σε περιπολικό δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με την ισραηλινή πρεσβεία να βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή.

«Περιπολικό στην Στραντβάγκεν στη Στοκχόλμη άκουσε δυνατούς ήχους και εκτίμησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της, ενώ πρόσθεσε ότι η περιοχή που έχει αποκλειστεί είναι μεταξύ της γέφυρας Τζουργκάρντεν, του Νόμπελπάρκεν και την εκκλησία Όσκαρ Φρέντρικ. Πολλοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα, εξήγησε η αστυνομία.

«Σε σχέση με τη συνεχιζόμενη έρευνα, προέκυψαν ευρήματα που ενισχύουν τις υποψίες ότι υπήρξε πυροβολισμός», ανέφερε η αστυνομία στην ιστοσελίδα της.

Το σουηδικό πρακτορείο ΤΤ μετέδωσε ότι η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του περιστατικού και της ισραηλινής πρεσβείας.

?? [ ???? SUEDE ]



??? Des detonations ont ete entendues par une patrouille de police a proximite de l'ambassade d'Israel, a Stockholm. Selon Reuters, plusieurs personnes ont ete arretees et l'ambassade est bouclee par les forces de securite.



Les autorites suedoises ont refuse… pic.twitter.com/knXhyXXdvv — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 17, 2024

