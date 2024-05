Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αθώες μητέρα και γιαγιά που άφησαν 5χρονο μόνο του στο σπίτι

Η κατάθεση του αστυνομικού που άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε το δικαστήριο στην αθωωτική απόφαση.

Αθωώθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 39χρονη μητέρα και η 61 ετών γιαγιά που κατηγορούνταν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, επειδή άφησαν μόνο του στο σπίτι το 5χρονο παιδί της πρώτης και εγγονάκι της δεύτερης. Το περιστατικό έγινε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη των δύο γυναικών.

Στο δικαστήριο παρέστη μόνο η γιαγιά, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, το δικαστήριο απάλλαξε την μητέρα και τη γιαγιά, κάνοντας επίκληση στην κατάθεση του αστυνομικού, σύμφωνα με την οποία το αγοράκι ήταν ευδιάθετο και δεν αντιμετώπιζε άμεσο κίνδυνο, ενώ ήταν υπό την εποπτεία γείτονα κι έπαιζε με ένα σκυλάκι.

