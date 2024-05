Οικονομία

Εξοικονομώ: Παράταση προθεσμίας για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, καθώς η παράταση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την υποβολή του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.

Παρατείνεται, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η οποία εκπνέει την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/).

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάχθηκαν, ως «καταρχήν επιλέξιμες», όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και την 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης), δηλαδή 31.549 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 422.105.074 ευρώ.

