Πολιτική

Δένδιας: Η Βόρεια Μακεδονία είναι ποντίκι που βρυχάται - Η απειλή προέρχεται από αλλού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια της ασφάλειας των άλλων δυτικών χωρών.

-

Στην προσπάθεια της χώρας να επιβιώσει απέναντι στην «υπαρξιακή απειλή» ενέταξε τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας. Τοποθετούμενος κατά την επεξεργασία των άρθρων του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο κ. Δένδιας είπε η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ασφάλειας που έχουν οι περισσότερες δυτικές χώρες.

«Λέω πάντα, να μην έρθει η κακιά η ώρα, αλλά μπορεί να έρθει. Και βεβαίως η κακιά η ώρα δεν θα προέλθει από την Βόρεια Μακεδονία, το ποντίκι που βρυχάται τις τελευταίες ημέρες. Θα προέλθει από μία χώρα με δεκαπλάσιο -πιθανόν, ως προς το να προέλθει- μια χώρα με δεκαπλάσιο πληθυσμό, με τετραπλάσιο ΑΕΠ που σημαίνει ότι αν εμείς δεν αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εκπληκτικά καλό επίπεδο, δεν θα τα καταφέρουμε. Και έχουμε όλοι μια μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και με διακατέχει μια τεράστια αγωνία. Δεν σας το έχω κρύψει. 'Αλλωστε οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι λέω αυτά που αισθάνομαι μέσα σε αυτή την αίθουσα» είπε ο κ. Δένδιας.

Μιλώντας μάλιστα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τις ενέταξε στην «προσπάθεια της χώρας να επιβιώσει απέναντι στην υπαρξιακή απειλή. Δεν θα τα καταφέρουμε αλλιώς, γιατί δεν έχουμε τόσα χρήματα. Δεν είμαστε οι πιο πλούσιοι εμείς. Αντιμετωπίζουμε, ξαναλέω, μια χώρα με τετραπλάσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εάν δεν δουλέψουμε με πολύ μεγάλη επιμέλεια, δεν θα τα καταφέρουμε. Και πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Και είμαστε πολλά χρόνια καθυστερημένοι» είπε ο κ. Δένδιας.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, από την επιτροπή 'Αμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, με την ΝΔ να ψηφίζει «ναι», το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά να ψηφίζουν «κατά» και τα υπόλοιπα κόμματα να επιφυλάσσονται για την ολομέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Σουηδία: Πυροβολισμοί μπροστά στην Ισραηλινή Πρεσβεία (εικόνες)

Διδυμότειχο: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο