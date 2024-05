Κόσμος

Κύπρος: Ναυτιλιακή με έδρα την Λεμεσό θα διαχειρίζεται τουρκικά πλοία

Η ελληνοκυπριακή εταιρεία είχε ανοίξει γραφείο στην Τουρκία πέρυσι και με αυτή την κίνηση στοχεύει να ενισχύσει τις δραστηριίτητές της στην χώρα.

Μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρείες της Κύπρου, αποφάσισε να ενισχύσει την παρουσία της στην Τουρκία, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τουρκικής εφημερίδας Ντουνιά η οποία έχει τίτλο «Ελληνοκυπριακή εταιρεία θα διαχειρίζεται τουρκικά πλοία».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό αναλαμβάνει τον στόλο της Transoba Denizcilik η οποία έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη, για να τον διαχειρίζεται.

Με τη συμφωνία αυτή, η κυπριακής έδρας εταιρεία ενισχύει τις δραστηριότητές της στην Τουρκία. Η εταιρεία είχε ανοίξει γραφείο στην Τουρκία πέρυσι.

Η τουρκική εταιρεία μεταφοράς χύδην φορτίων ιδρύθηκε από την οικογένεια Transoba το 1994. Η τουρκική εταιρεία διαθέτει στο στόλο της τρία σκάφη supramax, τα Ocean Destiny, Ocean Diamond και Ocean Freedom, τα οποία ναυπηγήθηκαν το 2010, το 2011 και το 2013. Η εταιρεία η οποία θα αρχίσει να διαχειρίζεται το στόλο της τουρκικής εταιρείας, διαθέτει εταιρείες και γραφεία σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία, η Ιταλία, το Μονακό, και η Νορβηγία, εκτός από τα κεντρικά της στη Λεμεσό. Γερμανός επιχειρηματίας την ίδρυσε πριν από 40 χρόνια στη Λεμεσό. Ιδρυθείσα από τη γερμανική οικογένεια Scholler, η εταιρεία διαθέτει περίπου 300 πλοία και απασχολεί 15 χιλιάδες υπαλλήλους.

Η εταιρεία, με κεντρικά στη Λεμεσό, είναι γνωστή ως μία από τις παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρείες στη ναυτιλιακή βιομηχανία ως προς τη διαχείριση πλοίων και παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών.

