“Παγιδευμένοι”: Η δολοφονία του Σταύρου και οι νέες απειλές (εικόνες)

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της αγαπημένης τηλεοπτικής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με την δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 20 Μαΐου - Επεισόδιο 59

Ο Δημήτρης, σοκαρισμένος από τις απειλές του Ιγκόρ, νιώθει για πρώτη φορά αδύναμος. Η Άννα και ο Ανδρέας είναι δίπλα του και προσπαθούν να του σταθούν. Ταυτόχρονα, η ανησυχία τους για την τύχη του Σταύρου επιβεβαιώνει τις απειλές. Η Αγγελική θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια.

Πώς θα αντιδράσει όταν μαζί με τον Ανδρέα έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνθρωπο που ευθύνεται για τη δολοφονία;

Μετά τα νέα για τη δολοφονία του Σταύρου, ο Δημήτρης θα συσπειρώσει τους πάντες γύρω του σε μία ύστατη προσπάθεια να τους προστατεύσει από τους αδίστακτους εκτελεστές, που τους έχουν βάλει στο στόχαστρο. Είναι, όμως, αρκετή η δύναμή του; Ή μήπως οι ήρωές μας ετοιμάζονται να θρηνήσουν ακόμα ένα θύμα;

Τρίτη 21 Μαΐου - Επεισόδιο 60

Στην αναζήτηση για την ανεύρεση των δολοφόνων του Σταύρου, η υπόθεση περιπλέκεται κι άλλο. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, οδηγούν τον Δημήτρη σε καινούργια αδιέξοδα. Για την αποφυγή νέων περιπετειών, ο Δημήτρης συγκεντρώνει στο σπίτι του Σπύρου ολόκληρη την οικογένεια.

Ο αντικαταστάτης του Σταύρου, έχει βαλθεί να ρίξει φως στην υπόθεση, στοχοποιώντας, ωστόσο, και την οικογένεια του Δημήτρη. Προκειμένου να βρεθεί μια λύση και να μπει ένα τέλος στον χορό των δολοφονιών, ο Δημήτρης θα κληθεί να συμμαχήσει με τον χειρότερο εχθρό του!

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

