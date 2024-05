Κοινωνία

Αρπαγή παιδιών - Ίλιον: Επέστρεψαν στην δομή τα 4 αδελφάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα παρέδωσε τα παιδιά στις αρχές, οι οποίες στην συνέχεια τα επέστρεψαν στην δομή από όπου είχαν απηχθεί.

-

Επέστρεψαν στην δομή παιδικής προστασίας στο Ίλιον τα τέσσερα αδελφάκια ηλικίας 2, 3, 4 και 6 ετών τα οποία είχε αρπάξει η μητέρα τους το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα παρέδωσε τα παιδιά στις αρχές, οι οποίες στην συνέχεια τα επέστρεψαν στην δομή από όπου είχαν απηχθεί.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο εξέδωσε Amber Alert και απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι, να ενημερώσει άμεσα τις αρχές, τα παιδιά φιλοξενούντο σε δομή η οποία ανήκει σε άλλη οργάνωση. Στο τέλος Απριλίου, το «Χαμόγελο» είχε ενημερωθεί από την Εισαγγελία ότι, επειδή τα παιδιά κινδύνευαν στο περιβάλλον όπου ζούσαν, έπρεπε να μεταφερθούν σε χώρο παιδικής προστασίας στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και το 2022 ο Εισαγγελέας είχε αφαιρέσει από την δράστιδα την επιμέλεια για τα 3 της, τότε, παιδιά, με τη μητέρα, η οποία ήταν έγκυος στο 4ο, να αρπάζει και πάλι τα παιδιά από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Σουηδία: Πυροβολισμοί μπροστά στην Ισραηλινή Πρεσβεία (εικόνες)

Διδυμότειχο: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο