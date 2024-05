Πολιτική

Μητσοτάκης – Συμφωνία των Πρεσπών: Αυστηρό μήνυμα στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας

Ο Πρωθυπουργός, εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το «κλίμα της πόλωσης, της τοξικότητας και των απίστευτων ψεμάτων που διακινούνται σήμερα στο πολιτικό διάλογο».

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας ότι αν δεν συμμορφωθεί απολύτως με όσα προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών, ο δρόμος της χώρας τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει κλειστός και η ελληνική κυβέρνηση δεν θα κυρώσει στη Βουλή τα υπόλοιπα Μνημόνια Συνεργασίας, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε κατοίκους της Βέροιας.

«Θα ήθελα εδώ, από την καρδιά της Μακεδονίας, να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είχαμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, όταν αυτή κυρώθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είχαμε πει, όμως, και δεν σας κορόιδεψα ποτέ, με απόλυτη εντιμότητα, ότι άπαξ και ψηφιστεί αυτή η Συμφωνία πρακτικά η Συμφωνία αυτή δεν μπορεί να αλλάξει. Και θα αναγκαστούμε, παρά τα προβλήματά της, να τη σεβαστούμε και αυτό κάναμε. Εάν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί από τη δικιά τους πλευρά να μην σεβαστούν τη Συμφωνία να γνωρίζουν δύο πράγματα:

Πρώτον ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και ότι, δεύτερον, τα Μνημόνια τα οποία πρέπει να κυρώσουμε, δεν θα κυρωθούν έως ότου υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση. Απόλυτη συμμόρφωση από τη νέα κυβέρνηση με αυτά τα οποία προβλέπει η Συμφωνία. Χωρίς ακρότητες, χωρίς πολλές φωνές, με την απαραίτητη αυστηρότητα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση προσεγγίζει όλα αυτά τα ζητήματα», είπε ο πρωθυπουργός.

Επίσης ζήτησε να στείλουν μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου ψηφίζοντας ΝΔ και δήλωσε πως θα εξαντλήσει την τετραετία και οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν το 2027. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε όσους εμφανίζονται περισσότερο χριστιανοί και περισσότερο πατριώτες από τη Ν.Δ.

«Το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Κάποιοι, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν και τον πατριωτισμό και την πίστη σας. Εμφανίστηκαν κάποια κόμματα τα οποία είπαν εμείς είμαστε οι πραγματικοί χριστιανοί, οι άλλοι δεν είναι. Δεν παίζει κανείς με την ορθοδοξία, δεν εργαλειοποιεί κανείς την πίστη, όλοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν υπάρχει χριστιανόμετρο- να γυρίσετε την πλάτη σε όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούν αυτή την άθλια εκμετάλλευση των θρησκευτικών αισθημάτων της ελληνικής κοινωνίας», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στις κατηγορίες όσων εμφανίζονται ως υπερπατριώτες απάντησε αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ταγίπ. Ερντογάν, λέγοντας: «Θέλουν σε κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση να κατηγορηθεί ότι δήθεν είναι ενδοτική, επειδή έκανε τι; Επειδή έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός τη δυνατότητα να πάει στην Άγκυρα, να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά να μιλήσει και ανοιχτά και να τον διορθώσει όταν πρόκειται για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, της μουσουλμανικής μειονότητας;».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το «κλίμα της πόλωσης, της τοξικότητας και των απίστευτων ψεμάτων που διακινούνται σήμερα στο πολιτικό διάλογο» και σημείωσε: «Η τοξικότητα καταστρέφει τις σχέσεις εμπιστοσύνης οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες σε μία δημοκρατία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική ούτε με fake news, ούτε με ασύστολα ψέματα ούτε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ τους απέφευγα πάντα στην πολιτική μου σταδιοδρομία, θα εξακολουθώ να τους αποφεύγω και καλώ όλες και όλους να κάνουμε έναν σοβαρό, τεκμηριωμένο διάλογο με επιχειρήματα και να αφήσουμε στην άκρη προσωπικούς χαρακτηρισμούς, fake news και έναν λόγο ο οποίος τελικά μόνο εντάσεις και βία μπορεί να προκαλεί. Δεν μας αξίζουν αυτά, είμαστε μία υπεύθυνη και ώριμη δημοκρατία στην Ελλάδα του 2024. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι δεν είμαστε εχθροί».





