Missing Alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 51χρονου

Που εντοπίστηκαν τα ίχνη του για τελευταία φορά. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καρδίτσα από την εξαφάνιση του 51χρονου Παναγιώτη Βασιλείου το μεσημέρι της Δευτέρας (13/05/2024), με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Παναγιώτη Βασιλείου στην Καρδίτσα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Παναγιώτης Βασιλείου έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 115 κιλά, έχει γκρίζα μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

