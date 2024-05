Ρωσία: Φωτιά σε αεροδρόμιο στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι (εικόνες)

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα διώροφο κτήριο στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο ρωσικό αεροδρόμιο της πόλης Μινεράλνιε Βόντι, στη νότια Ρωσία,, κατασβέστηκε, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα διώροφο κτήριο στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης..

Βίντεο που αναρτήθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης νωρίτερα σήμερα έδειχναν καπνό να υψώνεται από το κτήριο καθώς οι πυροσβέστες μάχονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

???????? - In Russia the airport terminal is on fire in Minvody. There is still no official information about the cause or whether there are any victims. pic.twitter.com/W5HygtlTe7