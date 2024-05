Κόσμος

Ρωσία: Η “Δύση” παίζει… με τη φωτιά στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία πλήττει στόχους εντός της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας δυτικούς πυραύλους.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τη Δύση για το ότι παίζει με τη φωτιά με το να επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί δυτικούς πυραύλους και όπλα για να πλήττει τη Ρωσία και ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει μια τέτοια δράση αναπάντητη.

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι βλέπει το χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας πίσω από την πρόσφατη έξαρση των επιθέσεων και κατηγορεί την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο για την κλιμάκωση της σύγκρουσης δίνοντας την άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και βαρύ οπλισμό με την οποία την έχουν προμηθεύσει, εναντίον ρωσικών στόχων.

«Για μια ακόμη φορά, θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε απερίφραστα την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως και το Κίεβο που είναι υπό τον έλεγχο τους, ότι παίζουν με τη φωτιά. Η Ρωσία δεν θα αφήσει τέτοιες παραβιάσεις στο έδαφος της αναπάντητες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

