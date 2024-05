Κοινωνία

ΟΣΕ: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για 8 στελέχη θυγατρικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φέρονται να έχουν τελέσει τα αδικήματα της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος διώκονται 8 στελέχη θυγατρικών του ΟΣΕ. Πρόκειται για στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΓΑΙΑ ΟΣΕ και της Εταιρείας συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού.

Μετά από έρευνα που διενήργησε η οικονομική εισαγγελία διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι την περίοδο 2017-2018 δεν εκτέλεσαν πλήρως σύμβαση για συντήρηση τρένων ύψους 5,5 εκ. ευρώ και να μην εισέπραξαν μισθώματα ακινήτων συνολικού ποσού 2,5 εκ. ευρώ.

Φέρονται λοιπόν να έχουν τελέσει τα αδικήματα της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Ασκήθηκαν οι σχετικές ποινικές διώξεις και πλέον τον λόγο έχει ο ανακριτής, ο οποίος θα καλέσει τους κατηγορουμένους σε απολογία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Σουηδία: Πυροβολισμοί μπροστά στην Ισραηλινή Πρεσβεία (εικόνες)

Διδυμότειχο: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο