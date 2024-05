Κοινωνία

Πορνογραφία ανηλίκων - Αττική: Κατείχε βίντεο και φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 52χρονου μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την Τετάρτη, σε περιοχή της Αττικής, 52χρονος Έλληνας υπήκοος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες εργαζόμενος πολυεθνικής εταιρείας, που διαμένει στη χώρα μας, κατέχει υλικό με πορνογραφία ανηλίκων, το οποίο χρησιμοποιεί σε εταιρικές ψηφιακές συσκευές.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητό μέσο αποθήκευσης και σκληρός δίσκος, ενώ από την επιτόπια έρευνα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς στις συσκευές εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

