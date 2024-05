Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Καμία ιατρική προμήθεια στη Γάζα από τις 6 Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γενεύη, Τάρικ Γιασάρεβιτς.

-

Καμία ιατρική προμήθεια δεν έχει παραλάβει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τις 6 Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το κλείσιμο αυτής της διάβασης μας φέρνει σε δύσκολη θέση όσον αφορά τις μετακινήσεις των εργαζομένων στον ιατρικό τομέα αλλά επίσης και για την εναλλαγή του προσωπικού του ΟΗΕ και των ιατρικών ομάδων», υπογράμμισε ένας εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γενεύη, ο Τάρικ Γιασάρεβιτς. «Όμως το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι οι τελευταίες ιατρικές προμήθειες που λάβαμε στη Γάζα χρονολογούνται πριν από την 6η Μαΐου», πρόσθεσε, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Καταφέραμε να μοιράσουμε κάποιες προμήθειες αλλά μας λείπουν ακόμη πολλά, κυρίως τα καύσιμα που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των νοσοκομείων», σημείωσε.

Στις 7 Μαΐου ισραηλινά άρματα μπήκαν στην ανατολική Ράφα, κατέλαβαν την ομώνυμη συνοριακή διάβαση και την έκλεισαν. Το πέρασμα αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για τα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης στον πληθυσμό ο οποίος απειλείται από λιμό στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το σημαντικότερο πρόβλημα

«Το σημαντικότερο πρόβλημα επί του παρόντος είναι αυτό των καυσίμων», επέμεινε ο Γιασάρεβιτς. Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι χρειάζονται 1,4-1,8 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων κάθε μήνα για να λειτουργούν τα νοσοκομεία και άλλα συνεργαζόμενα ιδρύματα υγείας. «Μέχρι χθες και μετά το κλείσιμο της διάβασης μπήκαν στη Ράφα μόνο 159.000 λίτρα, για όλους τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Είναι ξεκάθαρα ανεπαρκές», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει.

Πηγές: ΑΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Πορνογραφία ανηλίκων - Αττική: Κατείχε βίντεο και φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων από την οικογένεια άνδρα που παρασύρθηκε σε τροχαίο

Διδυμότειχο: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο