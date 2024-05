Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας – Άρης: Άνετη νίκη για τους Αχαιούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και δεν επέτρεψαν στον Άρη να διεκδικήσει την νίκη.

-

Ο Προμηθέας υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στον Άρη και με το τελικό 79-60 έκανε το πρώτο από το δύο βήματα για την πρόκριση του στα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Πλέον οι Αχαιοί έχουν την ευκαιρία στο Game 2, στο Αλεξάνδρειο (20/5, 20:15), να «σκουπίσουν» την προημιτελική σειρά, ενώ σε περίπτωση που οι Θεσσαλονικείς την ισοφαρίσουν, τότε οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 3, πίσω στην Πάτρα (δεν έχει οριστεί).

Μετά από ένα ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο, οι Αχαιοί επέβαλαν τον ρυθμό τους, εξαργυρώνοντας τη διάρκεια που επέδειξαν σε άμυνα και επίθεση. Μάλιστα, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς στους 25 πόντους στην επανάληψη (11π. στο γ' δεκ., 14 στο δ΄ δεκ.) και με την περιφέρεια να «τιμωρεί» στον... επίλογο, το έργο του Προμηθέα απλοποιήθηκε, με τον Χέιλ να διαμορφώνει από τα 6,75 το μη αναστρέψιμο 76-56 στο 37΄.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπράις Χάμιλτον με 14 πόντους, ενώ από 13 σημείωσαν οι Χαϊμε Ετσενικε και Κάμερον Ρεϊνολντς. Ο Χαντερ Χεϊλ με 12 πόντους συμπλήρωσε την τετράδα των «διψήφιων» από τον Προμηθέα. Από τον Άρη ξεχώρισε ο Ρομπέρτο Γκάλινατ με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 37-35, 55-46, 79-60

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τσολάκος, Ζακεστίδης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μπαζίνας 6, Χάμιλτον 14 (2), Χρυσικόπουλος 9 (2), Ετσενίκε 13, Χέιλ 12 (3), Ρέινολντς 13 (2), Κάουαν 10 (2), Πλώτας, Πάπας, Λάγιος, Στέφενς 2, Καραγιαννίδης.

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 3, Μπλούμπεργκς 3, Μποχωρίδης 3, Ντε Σόουζα 13, Γκάλινατ 17 (3), Σλαφτσάκης 2, Σταρκ 6 (2), Σανόγκο 7, Κατσίβελης, Περσίδης 5 (1), Χάρελ 1, Καλογήρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Σουηδία: Πυροβολισμοί μπροστά στην Ισραηλινή Πρεσβεία (εικόνες)

Διδυμότειχο: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο