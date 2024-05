Κοινωνία

Ψηφιακό Σχολείο: Τι αλλάζει από Σεπτέμβριο στα σχολεία της Ελλάδας

Η εφαρμογή e-parents, οι τάξεις στις απομακρυσμένες περιοχές και τα Διαδραστικά Συστήματα Μάθησης. Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Ψηφιακό Σχολείο.

-

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την υλοποίηση του Ψηφιακού Σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην μεγιστοποιήση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων.

Σύντομα βίντεο σε μορφή επεισοδείων από έμπειρους εκπαιδευτικούς θα παρουσιάζονται στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για τις τάξεις από Α' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου. Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου θα προσφέρονται ζβτνατά μαθήματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα για μεταγενέστερη χρήση. Η ψηφιακή διδασκαλία θα γίνεται απογευματινές ώρες, θα υπάρχει αλληλεπίδραση με των μαθητών με τον διδάσκοντα και θα περιλαμβάνουν και διαγωνίσματα αλλά και αξιολόγηση.

Στο Γυμνάσιο Ριζωμάτων Ημαθίας βρέθηκε ο πρωθυπουργός ο οποίος συνομίλησε με μαθητές για την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ ο Υπουργός Παιδείας παρούσιασε το Ψηφιακό Σχολείο.

"Το διαδίκτυο η τεχνική νοημοσύνη να είναι χρήσιμα εργαλεία και δεν θέλουμε να σας στερήσουνε όμως την ομορφιά της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας και να σας δημιουργήσουνε θέματα ψυχικής υγείας τα οποία ήδη τα βλέπουμε και τα οποία χρειάζονται μια διαχείριση" ανέφερε ο πρωθυπουργός





Για πρώτη φορά καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών σε απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης σχολείου. Η δημιουργία τάξεων για απομακρυσμένες περιοχές περιλαμβάνει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον τριών

ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και παράλληλα ζωντανή ψηφιακή διδασκαλία των μαθημάτων εντός σχολικού ωραρίου που δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες στην περιοχή ειδικότητες.

"Το κυριάρχο συσταστικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η σχέση που ανατπτύσει ο εκπαιδευτικός με το μαθητή. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε σήμερα είναι να κάνουμε ευκολότερη τη δουλειά τους και ευκολότερη την καθημερινότητα τους" ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας

Παράλληλα αναμένεται να λειτουργήσει εφαρμογή η οποία θα προσφέρει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ γονέων και κηδεμόνων ώστε να γίνεται ενημέρωση για ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις, ενημέρωση για βαθμολογίες και απουσίες, ημερολόγιο εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αλλά και Online επικοινωνία με τους καθηγητές μέσω βιντεοκλήσης.

Τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τους μαθητές των Λυκείων. Στις 30 Μαϊου πάνω από 100.000 υποψήφιοι θα ριχτούν στην μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για 68.851 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

