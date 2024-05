Οικονομία

Αστυνομικοί: Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα με σκηνές για τη μείωση της αποζημίωσης διανυκτέρευσης (βίντεο)

Για έγκλημα εις βάρος της αξιοπρέπειας των αστυνομικών αλλά και της εσωτερικής έννομης τάξης του σώματος, κάνει λόγο η ΠΟΑΣΥ

Του Νίκου Ρογκάκου

Σε μια πρωτόγνωρη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί, οι οποίοι καταγγέλλουν τη φτωχοποίησή τους και εξαπολύουν πυρά κατά της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ΠΟΑΣΥ, τροπολογία που ψηφίστηκε την Μ. Τετάρτη προβλέπει μείωση από 80 σε 30 ευρώ, της αποζημίωσης διανυκτέρευσης των αποσπασθέντων αστυνομικών σε τρεις υπηρεσίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκτός έδρας για Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 30/ημέρα

Νυχτερινά: 2,97€/ώρα

64 ώρες μέγιστο οι μάχιμες υπηρεσίες & 24 τα επιτελεία

Τα ΜΑΤ: 150€ μεικτά ως επίδομα

Οι αστυνομικοί, που έστησαν σκηνές στο πάνω μέρος της πλατείας, αντιδρούν στην κυβερνητική τροπολογία και ζητούν αυξήσεις μισθών.

Είναι ενδεικτικό ότι:

ΜΙΣΘΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ- (Καθαρά)

Αστυφύλακας: 1.010€

Υπαρχιφύλακας: 1.147€

Αρχιφύλακας: 1.247€

Υπαστυνόμος Β: 1.387€

Υπαστυνόμος Α: 1.708€

Ανθυπαστυνόμος: 1.300€

Η Κυβέρνηση αύξησε από τις αρχές του χρόνου τους μισθούς και τα επιδόματα στα Σώματα Ασφαλείας.

