Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: Οι Ιταλοί διέθεσαν σχεδόν όλα τα εισιτήρια τους

Ελαχιστοποιούνται οι ελπίδες των φίλων του Ολυμπιακού, να βρουν εισιτήρια από τις επιστροφές της Φιορεντίνα.

Επτά χιλιάδες (7.000) εισιτήρια έχει διαθέσει η Φιορεντίνα στους φίλους για τον τελικό του Conference League με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/5). Αυτό αναφέρει το «radio bruno» στη Φλωρεντία, επικαλούμενο πηγές στη Φιορεντίνα.

«Μέχρι χθες (16/5) το βράδυ πουλήθηκαν γύρω στα 5.000 εισιτήρια, σήμερα (17/5) το πρωί με την έναρξη της πώλησης, ο αριθμός ανέβηκε στα 7.000.

Ως εκ τούτου, το μέρος των εισιτηρίων που είναι αφιερωμένο στους οπαδούς των Βιόλα είναι σχεδόν εξαντλημένο και παρά τα πολλά προβλήματα για να φτάσουν στην ελληνική πρωτεύουσα, κάνουν μεγάλες θυσίες για να πάνε να στηρίξουν την ομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

