Δηλητηρίαση μαθητών στη Λαμία: Στο χημείο για ανάλυση τα γεύματα

Ανακοινώσεις τόσο από τον ΟΠΕΚΑ όσο και από την εταιρεία που προμήθευσε τα γεύματα από τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μαθητές

Ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση και δείγματα των σχολικών γευμάτων, από τα οποία φαίνεται πως υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση 63 μαθητές από επτά Δημοτικά Σχολεία της Λαμίας, έχουν σταλεί στο Χημείο για εργαστηριακή ανάλυση, εξέδωσε η εταιρεία προμήθειας τους.

Την ίδια ώρα, υπήρξε παρέμβαση και από τον ΟΠΕΚΑ για το συμβάν. Όπως τονίστηκε συγκεκριμένα, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου στα σχολεία και στην επιχείρηση που παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει τα σχολικά γεύματα στα δημοτικά σχολεία της Λαμίας, κινήθηκαν από πλευράς Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας που προμήθευσε τα σχολικά γεύματα:

"Χθες 16-5-2024 παρουσιάσθηκαν κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε αριθμό μαθητών δημοτικών σχολείων στον Δήμο Λαμιέων.

Το γεγονός φέρεται να συνδέεται με την κατανάλωση σχολικού γεύματος, το οποίο παράγεται και διανέμεται από την εταιρεία μας. Ήδη το θέμα διερευνάται με την δέουσα υπευθυνότητα, όπως προβλέπεται, βάσει των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων, από τους αναγκαίους φορείς και αρμόδιες αρχές, στις οποίες παρέχουμε την οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο μας ζητηθεί.

Δείγματα έχουν ήδη σταλεί στο Χημείο για εργαστηριακή ανάλυση. Το συμβάν αυτό, πρωτοφανές για την εταιρεία μας, καθώς όμοιό του δεν έχει εμφανισθεί ποτέ στην υπέρ τριακονταετή παρουσία της στον χώρο της σίτισης, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και διερευνήσεως, καθώς επί συνόλου 2033 διανεμηθεισών μερίδων εμφανίσθηκε σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων.

Ανεξάρτητα από ευθύνη η μη της εταιρείας μας, εκφράζουμε τη λύπη μας και τη συμπαράστασή μας στα παιδιά και τους γονείς. Αναμένουμε τα σχετικά πορίσματα των διενεργούμενων ελέγχων και δηλώνουμε ότι στη περίπτωση που προκύψει, η οποιαδήποτε δική μας, έστω και παραμικρή πλημμέλεια, εξυπακούεται ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και τις συνέπειές της".

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ:

"Αμέσως μετά την καταγραφή των περιστατικών και την καταγγελία των γονέων κινήθηκαν από πλευράς Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΟΠΕΚΑ όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου στα σχολεία και στην επιχείρηση που παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει τα σχολικά γεύματα στα δημοτικά σχολεία της Λαμίας.

Ειδικότερα:

Συστάθηκε άμεσα κλιμάκιο ελέγχου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος του ΟΠΕΚΑ, το οποίο συνέλεξε άμεσα δείγματα του φαγητού από σχολικές μονάδες αλλά και από γονέα, τα οποία απεστάλησαν για εξέταση στο εργαστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Υγείας Θεσσαλίας.

Ο Επόπτης Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας Λαμίας συντόνισε κλιμάκιο ελέγχου για άμεση διενέργεια αυτοψίας στην μονάδα παραγωγής του οικονομικού φορέα.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ επικοινώνησε εγγράφως με τον ΕΦΕΤ και τον ΕΟΔΥ και ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου ως προς τη διαδικασία παρασκευής και την τήρηση όλων των κανόνων που προβλέπονται.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων διανέμονται καθημερινά σε 217.267 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζεστά γεύματα σε όλη την επικράτεια.

Η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων του ΟΠΕΚΑ, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων".

