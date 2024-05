Ρωσία: Έκρηξη σε στρατιωτική ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης (βίντεο)

Το κρατικό πρακτορείο RIA επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους ένας κάτοικος ανέφερε μια έκρηξη στη στρατιωτική ακαδημία

Έκρηξη σημειώθηκε απόψε Παρασκευή στη Στρατιωτική Ακαδημία Επικοινωνιών Μπουντιόνι, στην Αγία Πετρούπολη, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

?? Russia: Ammunition explosion at the Budyonny Military Academy of Communications in Saint Petersburg injured a number of cadets. A planted explosive device has not been excluded as the cause. In 2023, 4 cadets were killed at this military academy in various accidents. pic.twitter.com/mjyWw1Ts92