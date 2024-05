Αθλητικά

Κολύμβηση - Απόστολος Χρήστου: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο

Ο Απόστολος Χρήστου συνδύασε την 31η του νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο.

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης νίκησε στο αγώνισμα με 1:56.34 στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Θεσσαλονίκης και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Απόστολο Σίσκο με 1:56.64 από τις 15/2 του 2024 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.

Ο Σίσκος ήταν δεύτερος στην κούρσα με 1:57.23, ενώ τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με 2:00.53.

