Εορτολόγιο - 18 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε "χρόνια πολλά".

Σήμερα, Σάββατο 18 Μαΐου 2024, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρος Θεοδώρου επισκόπου Ρώμης. Μαρτύρων Βενεδήμου, Παυλίνου, Ηρακλείου, Διονυσίου και Χριστίνης των εξ Αθηνών, Ανδρέου και Παύλου των εκ Μεσοποταμίας.

Ιουλιανού.

Πέτρου Αλεξανδρίας (Γαλακτίας).

Θεοδότου, Τεκούσης και των συν αυτοίς εν Αγκύρα Παρθένων: Αλεξάνδρας, Ευφρασίας, Θεοδότης, Ιουλίας, Κλαυδίας, Ματρώνης και Φαεινής.

Οσίων Στεφάνου Α` πατριάρχου Κων/πόλεως, Μαρτινιανού του εν τοις Αρεοβίνδου και Αναστασώς της εν τοις Λευκαδίου.













Γιορτάζουν οι:

Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιουλία, Γιούλα, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος

Γαλάτεια, Γαλατία

Φαεινός, Φαεινή Είναι η παγκόσμια Ημέρα Μουσείων Ανατολή ήλιου: 06:11 - Δύση ήλιου: 20:31

Η Σελήνη είναι 9.9 ημερών.

Πηγή: ecclesia.gr