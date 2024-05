Κόσμος

Ο Βασιλιάς Κάρολος στη Γαλλία για την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό αναμένεται να είναι το πρώτο ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στο εξωτερικό αφού ανακοινώθηκε η "μάχη" που δίνει με τον καρκίνο.

-

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πάνε στη Γαλλία στις 6 Ιουνίου για τους επίσημους εορτασμούς της 80ής επετείου από την απόβαση της Νορμανδίας, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Καρόλου στο εξωτερικό αφότου έγινε γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο.

Ο 75χρονος μονάρχης ξανάρχισε τις δημόσιες εμφανίσεις του στις 30 Απριλίου, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί θεραπεία για την ασθένειά του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα παραστεί σε μια τελετή στο βρετανικό μνημείο του Βερ-σιρ-Μερ, στη Νορμανδία.

Ο γιος του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, θα παραστεί στη διεθνή τελετή μνήμης στην Ομαχα Μπιτς, μαζί με πολλούς ηγέτες χωρών και βετεράνους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Σάββατο: Σκόνη, λασποβροχές και άνοδος θερμοκρασίας

“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”: αποκλειστικές συνεντεύξεις και εκλεκτοί καλεσμένοι το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Εορτολόγιο - 18 Μαΐου: Ποιος γιορτάζει σήμερα