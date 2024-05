Κόσμος

Ζελένσκι: Έλλειψη προσωπικού και “ηθικού” στο στράτευμα - “Όχι” σε Ολυμπιακή εκεχειρία

Τι είπε σε συνέντευξή του ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό στρατιωτών στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, γεγονός το οποίο πλήττει το ηθικό των δυνάμεών του, καθώς τίθεται από σήμερα σε ισχύ νέος στρατολογικός νόμος, με βασικό σκοπό την αναπλήρωση της ισχύος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πρέπει να αναπληρώσουμε τις εφεδρείες (...) μεγάλος αριθμός ταξιαρχιών έχει μεγάλα κενά. Πρέπει να το κάνουμε, ώστε τα παιδιά (στο μέτωπο) να μπορούν να εναλλάσσονται ομαλά. Έτσι θα βελτιωθεί το ηθικό», είπε.

Απορρίπτει κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο ολυμπιακής εκεχειρίας.

«Του είπα: Εμανουέλ (σ. AFP : Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, που έβαλε την ιδέα στο τραπέζι), δεν το πιστεύουμε. Ας φανταστούμε μια στιγμή ότι κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός. Καταρχήν, δεν εμπιστευόμαστε τον (σ.σ. πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Δεύτερο, δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του. Τρίτο (...), πες μου, Εμανουέλ —του είπα—, ποιος μας εγγυάται ότι η Ρωσία δεν θα επωφεληθεί για να φέρει στρατεύματα στο έδαφός μας;».

«Είμαστε εναντίον οποιασδήποτε ανακωχής που παίζει το παιγνίδι του εχθρού».

Η έφοδος της Ρωσίας στην περιφέρεια Χάρκοβο πιθανόν δεν είναι παρά η πρώτη σειράς επιθέσεων

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρινε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι οι έφοδοι στρατευμάτων της Ρωσίας στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) πιθανόν δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο ευρύτερων ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων και ότι η Μόσχα θα ήθελε να «επιτεθεί» στην ομώνυμη πρωτεύουσά της.

«Άρχισαν την επιχείρησή τους, μπορεί να αποτελείται από πολλά κύματα. Και αυτό είναι το πρώτο κύμα τους. Αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο έπειτα από αυτό το πρώτο κύμα», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του κράτους, ενώ η Ρωσία κατήγαγε τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη της από τα τέλη του 2022.

Ακόμη, εκτίμησε πως η Ρωσία δεν έχει τα μέσα για να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση για να καταλάβει την πρωτεύουσα της χώρας του, το Κίεβο.

«Δεν έχουν τις δυνάμεις για ευρείας κλίμακας επίθεση στην πρωτεύουσα, όπως στην αρχή της εισβολής», τον Φεβρουάριο του 2022, είπε ο κ. Ζελένσκι, επιμένοντας πως το Ντονμπάς (ανατολικά) και το Χάρκοβο (βορειοανατολικά) είναι πλέον οι βασικοί στόχοι του Κρεμλίνου.

