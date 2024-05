Κοινωνία

Εξάρχεια: επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ

Ακόμη μία επεισοδιακή βραδιά στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τη 01.30 στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 50 νεαρών, επιτέθηκαν με μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και Μεταξά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την επίθεση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

