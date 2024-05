Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Μαρτυρίες για τον εφιάλτη της 40χρονης και των παιδιών της (βίντεο)

Ο δράστης της γυναικοκτονίας κακοποιούσε συστηματικά όχι μόνο τη γυναίκα του, αλλά και τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στον ΑΝΤ1, συγγενείς, φίλοι, αλλά και γείτονες.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που βγήκαν στο φως για τα όσα βίωνε η άτυχη 40χρονη που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο πρώην άντρα της στο Μενίδι.

Για σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια, η ζωή της είχε μετατραπεί σε έναν εφιάλτη διαρκείας. Από την αρχή της σχέσεις τους είχε δείξει τον άγριο χαρακτήρα του, που όταν πνιγόταν στο αλκοόλ, χανόταν κάθε έλεγχος. [πλάνο παιδιά. Ακόμη και τα παιδιά τους, θεατές της διαρκούς κακοποίησης της μητέρας τους αλλά και του φρικτού της τέλους , συχνά – όπως λένε οι συγγενείς τους σήμερα – κακοποιούνταν λεκτικά και απειλούνταν από τον πατέρα τους.

Όπως είπε ο αδερφός της άτυχης 40χρονης ο δράστης «..έσπρωχνε την μικρή, είχε χτυπήσει τον μικρό και την ανιψιά μου είχε απειλήσει, τον αδελφό μου, και εμένα, όλη την οικογένεια. Το 2013 ήρθε με μαχαίρι, τον είχαν κρατήσει μια εβδομάδα και μετά τον άφησαν ελεύθερο»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής όπου διέμενε το ζευγάρι, ήταν δεκάδες τα περιστατικά βίας που άκουγαν από την οικία τους. Συγγενείς πάλευαν να την στηρίξουν. Τα παιδιά της πολλές φορές είχαν μπει τοίχος μπροστά στον πατέρα τους για να την σώσουν. Η αστυνομία πολύ συχνά έφτασε σπίτι τους για μια ακόμη... σύσταση.

Γειτόνισσα του θύματος δήλωσε πως “Είναι δυνατόν, να έρθει δύο, τρεις φορές η αστυνομία εδώ, να τους χωρίζει όταν τσακώνονται, τον έναν τον άλλον, να απειλεί για τη ζωή ο άλλος και να μην κάνουν κάτι. Τώρα να που φτάσαμε. Τώρα τι να πούμε. Να κάνει τι η αστυνομία;”

Φίλη της 40χρονης είπε πως "Ήταν χωρισμένη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά τον ξαναπήρε σπίτι της, έμεναν για κάποιο διάστημα μαζί. Αυτός γενικά είχε θέματα με το ποτό, έπινε πολύ. Για κάποιο διάστημα τα βρήκανε, ήταν εντάξει. Μετά η γυναίκα αποφάσισε να τον χωρίσει γιατί γενικά δημιουργούσε φασαρίες, έπινε ξανά».

Σύμφωνα με κοντινή φίλη της οικογένειας «Ήταν μια μάνα πονεμένη, η οποία ζητούσε βοήθεια. Ζητούσε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά της, και γι’ αυτό έκανε ολόκληρη μετακόμιση»

Πριν από 1μιση χρόνο το ζευγάρι χώρισε, το θύμα είχε αποφασίσει να πάρει την ζωή στα χέρια του. Άλλαξε σπίτι, περιοχή, δουλειά... το χαμόγελο επέστρεψε στο πρόσωπό της. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε στους συνεργάτες της και στους φίλους της. Γιατί παρά το χωρισμό, ο κακοποιητής της δεν σταμάτησε ποτέ να την παρακολουθεί και να την απειλεί

Συνεργάτιδα του θύματος δήλωσε πως "Την είδα την Μεγάλη Πέμπτη που κλείσαμε το πρωί και με φίλησε όπως έκανε πάντα... Ήταν πολύ άδικο. Δεν την είδα μια φορά ποτέ, ας πούμε, έτσι να φέρεις τη δουλειά τα προβλήματά της. Όλο ζωή, όλο ζωή. Απλά θα ήθελα, αν μπορούσε να μας είχε μιλήσει, αν μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι".

Η σωρός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στην Αλβανία, και σήμερα 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της, ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε από τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Εισαγγελέα, προθεσμία μίας εργάσιμης ημέρας προκειμένου να προετοιμάσει κατάλληλα την απολογία του και θα επανέλθει την Δευτέρα 20.05 . Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η κράτηση στο πλαίσιο της σύλληψής του.

