Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Το ντοκουμέντο με τις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη μετά το έγκλημα (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις κινήσεις του κατηγορούμενου, μετά την δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο Μενίδι.

Η 40χρονη γυναίκα, βρέθηκε μαχαιρωμένη στον δρόμο από τον πρώην σύζυγό της, με τον 50χρονο άνδρα να την μαχαιρώνει στη μέση του δρόμου.

Όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο, ο φερόμενος ως δράστης που αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή, μετά την αποτρόπαια πράξη του, πήγε στο περίπτερο για να αγοράσει… μπύρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος, συνελήφθη στη Φυλή το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” του ΑΝΤ1 σχετικά με την υπόθεση.

“Το λάθος της θανούσης ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Αυτή η κοπέλα δεν πήγε ποτέ στον ιατροδικαστή για να μην τραβήξει τα πράγματα. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε όλη την καλοσύνη της γυναίκας”.

“Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΛΑΣ έδωσε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη γυναίκα. Ακόμη και ο διοικητής την έπαιρνε ανά δύο ημέρες τηλέφωνο”.

Ο δράστης έμεινε για ώρες στον τόπο του εγκλήματος, “δίπλα” στους αστυνομικούς

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής μια κάτοικος της περιοχής του Μενιδίου, που από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η γυναικοκτονία της 40χρονης βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και μάλιστα ήταν κοντά στην κόρη του θύματος, την στιγμή που το έφηβο κορίτσι πληροφορήθηκε ότι η μητέρα του ήταν η γυναίκα που είχε δολοφονηθεί στο πεζοδρόμιο.

«Ήμουν απο νωρίς εκεί, παρατηρούσα τι γίνεται. Ηρθε το κοριτσάκι, ζητούσε να πλησιάσει για να δει αν είναι η μητέρα της η δολοφονημένη γυναίκα. Οι αστυνομικοί δεν την άφηναν, της είπαν αν έχει κάποια φωτογραφία της μαζί της για να τους δείξει. Τους έδειξε μια φωτογραφία της 40χρονης και τους είπε ότι είχε κάνει ανταύγειες πρόσφατα στα μαλλιά της και της απάντησαν ότι όντως αυτή ήταν η μαμά της», περιέγραψε η γυναίκα.

Προσέθεσε ότι «Μετά πήρε ένα τηλέφωνο, πιθανολογώ ότι μίλησε με τον αδελφό της και είπε “σκοτωσαν την μαμά μας” και αμέσως μετά είπε “ο μπαμπάς σκότωσε την μαμά”».

