ΛΟΑΤΚΙ - ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προειδοποιεί για τρομοκρατικά χτυπήματα σε “Pride”

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση σε εκδηλώσεις Pride.

Η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες της να είναι σε επαγρύπνηση λόγω πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ παγκοσμίως.

"Λόγω πιθανών τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων ή βίαιων ενεργειών κατά Αμερικανών πολιτών και συμφερόντων, το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να δείχνουν αυξημένη προσοχή", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε παγκόσμια οδηγία για την ασφάλεια που εξέδωσε χθες, Παρασκευή.

Σε αυτήν προσθέτει ότι είναι ενήμερο για την αυξημένη πιθανότητα για βία κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ορμώμενης από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση σε εκδηλώσεις Pride, συνιστά.





