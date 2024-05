Κάννες - Λάνθιμος: Πρεμιέρα για την ταινία του “Kinds of Kindness” (εικόνες)

Η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Μαΐου.

-

Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, "Kinds of Kindness" (Ιστορίες Καλοσύνης), στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών.

Το κοινό υποδέχθηκε τον Λάνθιμο και το καστ της ταινίας -ανάμεσά τους την Emma Stone, τον Willem Dafoe, τον Jesse Plemons και την Hunter Schafer- με ένα θερμό χειροκρότημα στο κόκκινο χαλί

The cast and crew of 'Kinds of Kindness' receiving a standing ovation after the screening of the film at the Cannes Film Festival pic.twitter.com/Dxatfg0yt0