Τσακλόγλου: τα όρια συνταξιοδότησης, η προσωπική διαφορά και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου.

Ο Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Στούντιο με Θέα” και απάντησε μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις για τα όρια συνταξιοδότησης, τους εργαζόμενους συνταξιούχους και την “προσωπική διαφορά”.



“Μέχρι το 2027 δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης”, είπε αρχικά ο υφυπουργός και τόνισε ότι το 2026 θα ληφθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για να εξεταστεί το όριο.

“Αυτό που ενδιαφέρει το σύστημα δεν είναι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα, αλλά το πότε αναμένεται να βγουν στη σύνταξη”, είπε ακόμη και επεσήμανε την μεγάλη σημασία του προσδόκιμου ζωής.

Σχετικά με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ο Πάνος Τσακλόγλου είπε πως “Με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε μία περικοπή της σύνταξης της τάξης του 30% εάν κάποιος ήθελε να εργαστεί. Αυτό μας δημιουργούσε προβλήματα σε μεγάλο βαθμό και ήταν απαγορευτικό. Αυτό που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι έχουμε βάλει ένα ανταποδοτικό μέτρο”.

Ακόμη είπε ότι τα νούμερα όσων έχουν δηλώσει εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, ήταν τα αναμενόμενα για τη διετία και έγιναν μέσα σε δύο μήνες. Στη συνέχεια ανέλυσε το τι γίνεται με τις συντάξεις χηρείας.

Για την προσωπική διαφορά είπε ότι “η προσωπική διαφορά, υπάρχει με τον νόμο Κατρούγκαλου” και είπε ότι είναι κάτι που δημιούργησε μία συγκεκριμένη κυβέρνηση, και παρά τα όσα υπόσχεται η αντιπολίτευση είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί.

Επιπλέον μίλησε για τις εκκρεμείς και τις ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις και τόνισε ότι είναι ορισμένες περιπτώσεις που είναι ακόμη εκκρεμείς οι συντάξεις για 2-3 χρόνια στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διευθετημένες οι συντάξεις.

