Γάζα: Βρέθηκαν οι σοροί τριών ομήρων – Ανάμεσά τους και της Σάνι Λουκ

Ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, ανακοίνωσε σήμερα (17/5) ότι οι σοροί των ομήρων Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκελερέντερ, οι οποίοι ήταν όμηροι από το φεστιβάλ Nova, εντοπίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντανιέλ Χαγκάρι, εντόπισε τις σορούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή. «Ο Ιτζάκ Γκελερέντερ, η Σάνι Λουκ και ο Αμίτ Μπουσκίλα δολοφονήθηκαν κατά τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στην πολιορκία του Mefalim και τα σώματά τους απήχθησαν στη Γάζα από τρομοκράτες της Χαμάς».

Μετά από διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε από ιατρικούς αξιωματούχους στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και στο Υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι των IDF ειδοποίησαν τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η IDF και η Shin Bet μοιράζονται τη θλίψη των οικογενειών αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Εντωμεταξύ, οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να σφυροκοπούν τη Γάζα από άκρη σε άκρη και να αναπτύσσονται όλο και πιο βαθιά στη Ράφα, αγνοώντας τις διεθνείς πιέσεις για συμμόρφωση με το ανθρωπιστικό δίκαιο. Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να διασχίζουν την προσωρινή προβλήτα που έφτιαξε ο αμερικανικός στρατός σε παραλία της Γάζας, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους χιλιάδες αμάχους που παραμένουν αποκομμένοι από νερό και τρόφιμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγονται στη Τζαμπάλια «ίσως οι σφοδρότερες» μάχες στη ζώνη αυτή της βόρειας Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα, στις 27 Οκτωβρίου.

Στις αρχές Ιανουαρίου ωστόσο ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι «ολοκλήρωσε τη διάλυση της στρατιωτικής δομής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» και πλέον επικεντρωνόταν «στο κεντρικό και νότιο» τμήμα του θύλακα. Όμως οι μάχες ξανάρχισαν πριν από περίπου μία εβδομάδα στην Τζαμπάλια, τη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Γάζας, μετά την ίδια την Πόλη της Γάζας.

«Η Χαμάς είχε τον πλήρη έλεγχο της Τζαμπάλια μέχρι την άφιξή μας πριν από μερικές ημέρες», ανέφερε σήμερα ο στρατός, τέσσερις μήνες αφότου ο εκπρόσωπός του, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι διαβεβαίωνε ότι στη βόρεια Γάζα υπήρχαν πλέον μόνο «τρομοκράτες που δρουν σποραδικά και χωρίς διοίκηση».

Οι μάχες στην Τζαμπάλια από τις 12 Μαΐου «είναι ίσως οι σφοδρότερες» στην περιοχή αυτή από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι τώρα επικεντρώνεται στον καταυλισμό των προσφύγων. Πριν από τον πόλεμο αυτός ο καταυλισμός ήταν ο μεγαλύτερος καταυλισμός εκτοπισμένων, με περισσότερους από 110.000 ανθρώπους να συνωστίζονται σε μια έκταση 1,4 τετραγωνικού χιλιομέτρου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. «Μέχρι τώρα υπολογίζουμε ότι έχουμε σκοτώσει περίπου 200 τρομοκράτες» αφότου ξεκίνησαν και πάλι οι μάχες, πρόσθεσε ο στρατός.

