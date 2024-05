Γερμανία: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τις "πλημμύρες του αιώνα". Οι δυνάμεις της τάξης έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

-

Εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, όπως και να σταματήσει η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, στη νοτιοδυτική Γερμανία, ύστερα από πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο οι αρχές και γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η στάθμη των υδάτων αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα στην περιοχή του κρατιδίου Ζάαρλαντ, στα σύνορα με τη Γαλλία και την γαλλική διοικητική περιφέρεια Μοζέλ, που επίσης πλήττεται από πλημμύρες ύστερα από μεγάλες βροχοπτώσεις.

???????????? Bad weather in several regions of France, Germany and Italy led to large-scale destruction.



It has been reported that it has been raining in the French Moselle department since yesterday, with more than 70 mm of rainfall.



In the German state of Saarland, a number of… pic.twitter.com/geeCy1aLyl