Μητσοτάκης: Η συμφωνία των Πρεσπών, η βία και το ΕΣΥ

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έξαρση εθνικισμού από τα Σκόπια αλλά και τη βία στην κοινωνία.

-

«Μιλάμε για δηλώσεις του εντολοδόχου πρωθυπουργού. Θα αναμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας όμως τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά αρνητικά. Στον πυρήνα της συμφωνίας των Πρεσπών βρισκόταν η έννοια της ενιαίας ονομασίας, αυτό το οποίο λέμε erga omnes, το όνομα Βόρεια Μακεδονία να ισχύει έναντι όλων να χρησιμοποιείται δηλαδή και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή . σήυμερα, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 6», της ΕΡΤ, απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα Σκόπια.

«Να θυμίσω ότι εμείς δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών διότι είχαμε εκφράσει εντονότατες επιφυλάξεις για το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή κατοχύρωνε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Στο ζήτημα όμως του ονόματος υπάρχει ένα σαφέστατο πισωγύρισμα και θέλω ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα προειδοποίησης στη νέα κυβέρνηση να αλλάξει από τώρα τη γραμμή της, να σεβαστεί αυτήν την κεντρική πρόβλεψη της συμφωνίας των Πρεσπών, να χρησιμοποιεί μόνο το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντός και εκτός της χώρας, όταν γίνονται αναφορές στον βόρειο γείτονά μας. Σε αντίθετη περίπτωση είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν θέματα όχι μόνο στις σχέσεις της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία αλλά στις σχέσεις της Ευρώπης με τη Βόρεια Μακεδονία», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Θέλω να καταδείξω εδώ ότι ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, μέσα σε λίγες ώρες (αυτά δεν έγιναν από μόνα τους, έκανα εγώ προσωπικά παρεμβάσεις για να ενημερώσω την ηγεσία της ΕΕ για τις δηλώσεις της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας), υπήρξαν καταδικαστικές δηλώσεις και από την πρόεδρο της Επιτροπής και από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και από τις ΗΠΑ. 'Αρα θα ασκηθεί πιστεύω μία συνολική πίεση στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να μην κάνουμε ένα σημαντικό πισωγύρισμα».

Σε ερώτηση για το αν προτίθεται να καταγγείλει τη συμφωνία επεσήμανε:

«Αυτό το οποίο θα κάνουμε μετά βεβαιότητος είναι ότι δεν πρόκειται να φέρουμε προς κύρωση τα τρία μνημόνια που απορρέουν από τη συμφωνία και τώρα δικαιώνεται απόλυτα και η δικιά μας στάση να καθυστερήσουμε αυτήν την κύρωση διότι εμείς βλέπαμε εδώ και καιρό τι γινόταν στη Βόρεια Μακεδονία, ακούγαμε αυτόν τον εθνικιστικό παροξυσμό του VMRΟ, ξέραμε ότι το VMRΟ θα κερδίσει τις εκλογές και θέλαμε να διατηρήσουμε κι εμείς κάποια ουσιαστικά διαπραγματευτικά όπλα σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ενδεχομένως κάποιοι περίμεναν. Και θεωρώ αδιανόητο στα όρια του πολιτικού και διπλωματικού παραλογισμού να έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυτός που μας φόρτωσε αυτή τη συμφωνία με τα προβλήματά της και να ζητάει τώρα που βλέπουμε ότι τα Σκόπια ακολουθούν μία τελείως διαφορετική γραμμή, να κυρώσουμε τώρα τα μνημόνια. Τι λογική έχει αυτό, πραγματικά δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ.

Το δεύτερο το οποίο θα κάνουμε είναι -ήδη το έχουμε κάνει- ότι θα καταστήσουμε τελείως σαφές ότι καμία πρόοδος σε αυτή τη μακρά πορεία των Σκοπίων προς την Ευρώπη δεν μπορεί να συντελεστεί αν δεν υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με τη συμφωνία των Πρεσπών στο ζήτημα του ονόματος».

«Σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτό το αντιπολιτευτικό μένος απέναντι σε μία πρωτοβουλία η οποία έχει μία καθολική αποδοχή από τους μαθητές, από τους καθηγητές και από τους γονείς. Κατ' αρχάς να θυμίσω ότι στη χώρα μας στα πολύ δύσκολα χρόνια του κορονοϊού πρωτοστατήσαμε στην τηλεκπαίδευση», ανέφερε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για το νέο ψηφιακό σχολείο.

«Τώρα δημιουργούμε ένα συμπληρωματικό ψηφιακό βοήθημα. Ερχόμαστε και λέμε για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, θα ξεκινήσει αυτό από τον Σεπτέμβριο δίνουμε δωρεάν ένα ψηφιακό φροντιστήριο. Έμπειροι καθηγητές θα διδάσκουν τα μαθήματα τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να δέχονται και ερωτήσεις και αν η ψηφιακή τάξη είναι μικρή να της απαντούν εκείνη τη στιγμή, αλλιώς θα τις απαντούν αργότερα και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία τεράστια πρωτοβουλία που μειώνει τις ανισότητες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου. Μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες διότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια ειδικά σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Υπάρχουν και περιφερειακές ανισότητες», τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στα Ριζώματα που επισκέφθηκε πρόσφατα, στην ορεινή Ημαθία, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για μαθητές ορεινών χωριών, μικρών νησιών, το οποίο μάλιστα παρέχεται δωρεάν.

«Ταυτόχρονα δημιουργούμε και το ψηφιακό σχολείο που είναι μικρές περιλήψεις εύληπτες των μαθημάτων που γίνονται στην τάξη έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να έχουν ένα συμπληρωματικό βοήθημα για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία των μαθημάτων. Αλλά από πού και ως πού δεχόμαστε κατηγορία ότι θέλουμε να υποκαταστήσουμε τη διά ζώσης εκπαίδευση!», τόνισε.

Μίλησε επίσης για μία λογική τεχνοφοβίας και κατηγορίες ότι δήθεν η κυβέρνηση πάει να αποδυναμώσει τη δημόσια εκπαίδευση όταν κάνει το ακριβώς ανάποδο.

Για τη βία στα σχολεία ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι βέβαιο ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως και μετά την πανδημία έχουμε δει μία έξαρση παραβατικότητας, βίας, φαινομένων εκφοβισμού, αυτό το οποίο αποκαλούμε σχολικό bullying. Και εντός σχολείου και εκτός σχολείου. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την περίπτωση εντός σχολείου και αλλιώς εκτός», είπε. Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει πράγματα όπως η καμπάνια για το bullying, η τηλεφωνική γραμμή 10201, η διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό καταγγελιών για bullying «και έχουμε μπει σε μία διαδικασία για το πώς διαχειριζόμαστε με ευαισθησία και με εχεμύθεια αυτά τα περιστατικά εντός του σχολείου». Είπε ακόμη πως μία μεγάλη πτυχή είναι το διαδικτυακό bullying ενώ έχει συσταθεί επιτροπή με άτομα εγνωσμένου κύρους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τόνισε ότι χρειάζεται ευαισθητοποίηση και της οικογένειας και του σχολείου και τα ίδια τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να είναι σιωπηλοί παρατηρητές σε τέτοια φαινόμενα. Ειδικά για τα φαινόμενα εκτός σχολείου ανέφερε πως έχει αυξηθεί η αστυνόμευση και προανήγγειλε στη συνέχεια τη δημιουργία ενός panic button για εφήβους.

Στη συνέχεια σε ερώτηση για την έμφυλη βία είπε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν ότι πάντα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερα μέτρα, υπάρχουν και χιλιάδες περιπτώσεις που δείχνουν ότι τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Αναφέρθηκε στη λειτουργία του panic button που έχει σώσει εκατοντάδες ζωές και στην ευαισθητοποίηση των αστυνομικών αρχών αλλά και των δικαστικών που πρέπει περαιτέρω να ενισχυθεί ώστε να παρέχεται ένα μεγαλύτερο πλέγμα προστασίας στις γυναίκες που μπορεί να είναι θύματα κακοποίησης. Αναφέρθηκε και στις στέγες περίθαλψης κακοποιημένων γυναικών. «Το πιο δύσκολο είναι να πάρει κάποιος την απόφαση όχι να καταγγείλει αλλά να φύγει ουσιαστικά από το σπίτι και από το κακοποιητικό περιβάλλον και να αναζητήσει πραγματική προστασία. Και όσο δε φεύγει από το σπίτι, πάντα εν δυνάμει ελλοχεύει ο κίνδυνος, όσα μέτρα και αν ληφθούν και εκεί χρειάζεται κυρίως ψυχολογική και νομική στήριξη». Υπογράμμισε ότι ο αριθμός των καταγγελιών δείχνει πρώτον ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αλλά και ότι η κοινωνία μιλά πιο εύκολα, η γειτονιά μιλά πιο εύκολα, οι γυναίκες μιλούν πιο εύκολα και τελικά εμπιστεύονται το κράτος παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση των Αγίων Αναργύρων δυστυχώς όλα έγιναν λάθος. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις όλα γίνονται σωστά, πρόσθεσε.

Σχετικά με τη βία στα γήπεδα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με το πού βρισκόμασταν πριν από ένα-δυο χρόνια. «Κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικές αποφάσεις. Πλέον η εικόνα στα γήπεδα είναι τελείως διαφορετική. Είναι εικόνα που μοιάζει με τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κι αυτό έγινε όχι μόνο γιατί βάλαμε αυτό το πλαίσιο -θα έλεγα- καλύτερης παρακολούθησης του τι γίνεται στο γήπεδο, αλλά και οι αυτοματοποιημένες ποινές έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο». Είπε επίσης ότι μετά την τραγική δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη υπήρξε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά από την Αστυνομία, με εχεμύθεια και υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης και θα αποδοθούν ευθύνες. Εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ΕΛ.ΑΣ σε συντονισμό με την UEFA για τον επικείμενο τελικό του Conference League και αναφέρθηκε σε μία ανάρτηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης γιατί ορίστηκε με βάση το πρωτόκολλο της UEFA ένα νοσοκομείο αναφοράς για την περίπτωση που χρειαστούν περίθαλψη επίσημοι που θα έρθουν για τον αγώνα. «Αυτό γίνεται σε κάθε αγώνα γιατί αυτό ορίζει το πρωτόκολλο», είπε εκφράζοντας την ενόχλησή του. «Ας βάλουμε ένα φρένο σε αυτή τη χώρα σε αυτόν τον άκρατο λαϊκισμό», τόνισε.

Για το ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός τόνισε είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα αλλά έχει και πολλά προβλήματα, που προέκυψαν από μια υπερδεκαετή υποχρηματοδότηση τα χρόνια της κρίσης και από το γεγονός ότι στην πανδημία έμειναν πράγματα πίσω με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας υγειονομικής κρίσης. ««Έχουμε προτάξει την αναμόρφωση του ΕΣΥ σε όλα του τα επίπεδα ως κεντρική προτεραιότητα τετραετίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ήδη γίνονται παρεμβάσεις που θα φανούν σε 12-18 μήνες, με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε πως οι παρεμβάσεις χρειάζονται χρόνο αλλά και πως γίνονται προσλήψεις, προσθέτοντας ότι αναζητώνται κίνητρα για γιατρούς προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις. «Είναι λάθος να αφορίζουμε συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας» τόνισε επισημαίνοντας πως «υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Αν κάτι αλλάζουμε στη φιλοσοφία μας είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και στην πρωτοβάθμια υγεία και στις προληπτικές εξετάσεις. Τα νοσοκομεία πρέπει να φτιάξουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό αλλά τι κάνουμε για να μη φθάσουμε στα νοσοκομεία», είπε και τόνισε ότι οι προληπτικές εξετάσεις είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη Δημόσια Υγεία. Όπως οι προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες και η επέκταση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε έκκληση στις γυναίκες που δέχονται μήνυμα να μην το αγνοήσουν, ενώ ζήτησε να γίνει το εμβόλιο κατά του HPV από αγόρια και κορίτσια, για να εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχήλου. Στη συνέχεια τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν, με επέκταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και μετά στον καρκίνο του πνεύμονα και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης είπε πως θα γίνει ενημέρωση για τα μυστικά της καλής ζωής.

Αναφορικά με τις ευρωεκλογές, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακούσει κουβέντα για την Ευρώπη παρά μόνο «στείλ' τε μήνυμα στην κυβέρνηση για να είναι πιο αδύναμη την επόμενη μέρα. Ενώ οι ευρωεκλογές αφορούν την Ευρώπη». Αντέτεινε ότι η ΝΔ καλεί τον κόσμο να ψηφίσει για να έχουμε μία ισχυρή φωνή στην Ευρώπη». Επεσήμανε πως εξηγεί στον κόσμο τι έχουμε πετύχει αυτά τα πέντε χρόνια, τι επιδιώκουμε τα επόμενα πέντε και γιατί μια ισχυρή ΝΔ στην Ευρώπη μπορεί τελικά να ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες. Αναφέρθηκε ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και είπε: «θα έχουμε λοιπόν επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης; Και αν ναι, ποιος θα το διαπραγματευτεί; Ποια ευρωομάδα και ποια ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρή νομιμοποίηση; Θα έχουμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο;», είπε και επεσήμανε πως έχει καταθέσει την πρόταση και θα την εξιδεικεύσει ότι ένα κοινό αμυντικό ταμείο θα πρέπει να ξεκινήσει χρηματοδοτώντας μία κοινή ευρωπαϊκή αεράμυνα, ένα ευρωπαϊκό Iron Dome, είπε.«Τι θα κάνουμε μέχρι και τα ζητήματα ακρίβειας;» είπε επισημαίνοντας ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με περισσότερη επαγρύπνηση από τις Βρυξέλλες. Μιλώντας για τις εθνικές προεκτάσεις των ευρωεκλογών τόνισε ότι «η κυβέρνηση νιώθει ισχυρή και έχοντας μια λαϊκή νομιμοποίηση η οποία τη γεμίζει με ευθύνη και όχι με αλαζονεία. Όταν η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς αναφορά στο 41%, τον ελληνικό λαό προσβάλλει τελικά γιατί οι πολίτες μας έδωσαν το 41%. Όμως μία εθνική κάλπη παραμένει μία εθνική κάλπη γιατί δε θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να δώσω πάτημα στην αντιπολίτευση, η οποία μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα κατά την κυβέρνησης, να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει αυτή η ισχυρή νομιμοποίηση γι αυτό και έβαλα έναν σαφή στόχο, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε, το αντίστοιχο εκλογικό ποσοστό που πετύχαμε το 2019». Τόνισε ότι όχι μόνο το ποσοστό αλλά και ο αριθμός των ευρωβουλευτών έχει σημασία και βέβαια η συμμετοχή. Ειδική αναφορά έκανε στην επιστολική ψήφο κάνοντας λόγο για τομή δημοκρατίας.





