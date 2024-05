Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΝΔ: τα νέα σποτ για μισθούς και ψηφιακό κράτος (βίντεο)

Η Νέα Δημοκρατία κυκλοφόρησε δύο νέα προεκλογικά σποτ για τις ευρωεκλογές.

Με δύο νέα προεκλογικά βίντεο, η Νέα Δημοκρατία προωθεί το έργο της ως κυβέρνηση εν όψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Στο πρώτο σποτ, γίνεται αναφορά στην μέχρι τώρα αύξηση των μισθών και στο δεύτερο το έργο της ψηφιακής διακυβέρνησης και αναφέρει "Το κράτος αλλάζει. Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν, όμως η γραφειοκρατία αντιστέκεται. Υπάρχουν πολλά να γίνουν. Και θα γίνουν" με τα βίντεο να κλείνουν με το μήνυμα, “για μια Ελλάδα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη”.