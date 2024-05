Τοπικά Νέα

Βόλος: Επιδειξίας μπούκαρε σε επιχείρηση εστίασης και κυνηγούσε υπάλληλο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια νεαρή υπάλληλος επιχείρησης εστίασης, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από προχθές μία 23χρονη κοπέλα, η οποία δέχτηκε απρόκλητη σεξουαλική επίθεση από 40χρονο, ο οποίος «μπούκαρε» μέσα στην επιχείρηση εστίασης που εργάζεται και άρχισε να την κυνηγάει επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα και υβρίζοντάς την χυδαία.

Η κοπέλα σάστισε, ωστόσο κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία της μολονότι βρισκόταν μόνη της στο μαγαζί και μόλις είχε ξεκινήσει τη βάρδια της.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Παλαιών στον Βόλο.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 23χρονη ενημέρωσαν σχετικά την αστυνομία και από χθες έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικά, αλλά και αλκοολισμού και είναι γνωστός στην περιοχή.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 6 το απόγευμα, όποτε ανέλαβε δουλειά η 23χρονη.

«Με κυνήγησε»

«Με κυνήγησε, έτρεξα για να τον αποφύγω και όταν γύρισα να τον κοιτάξω είδα ότι είχε ανοίξει το φερμουάρ και επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα»., περιέγραψε σοκαρισμένη στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η 23χρονη κοπέλα που δέχτηκε την επίθεση.

«Ηταν μόλις είχα πιάσει δουλειά και ήμουν μόνη μου στο μαγαζί. Εστηνα τα τραπέζια και κατάλαβα ότι κάποιος με παρακολουθεί. Φατσικά είναι γνωστός στον Βόλο και έχω ακούσει να τον αποκαλούν «ο τρελός». Ανέπτυξα ταχύτητα για να κλειδώσω το μαγαζί για να μην μπει μέσα και τότε ξεκίνησε να με κυνηγάει. Μπήκα μέσα και κόλλησε στην πόρτα. Αρχισε να με απειλεί εκτοξεύοντας χυδαίες και πρόστυχες εκφράσεις», συνεχίζει η ίδια.

Με ψυχραιμία και ασφαλής εντός του καταστήματος που ήταν σήκωσε το κινητό της και τον προειδοποίησε πως θα τον καταγράψει. Τότε μόνο ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή και δεν ξαναγύρισε.

Να αυξηθούν οι περιπολίες

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέφερε πως το ίδιο μεσημέρι ο δράστης είχε επισκεφτεί ξανά το μαγαζί.

«Τον βρήκα μέσα στην αποθήκη του καταστήματος, δεν ξέρω πώς μπήκε. Μου ζήτησε μία κόκα κόλα και μου είπε ότι είναι άστεγος. Του έδωσα, όμως στη συνέχεια ζήτησε και ένα μπουκάλι κρασί, δηλώνοντας πως είναι αλκοολικός. Τότε τον έδιωξα» περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, αδυνατώντας να πιστέψει τι θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

«Με πήρε αμέσως η υπάλληλός μου τηλέφωνο και μου είπε τι είχε γίνει. Μου περιέγραψε τον άνδρα και τη στιχομυθία που είχαν μεταξύ τους και κατάλαβα ότι ήταν ο ίδιος που έδιωξα κακήν κακώς το μεσημέρι. Ενημερώσαμε την αστυνομία, η οποία είπε ότι θα ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του», πρόσθεσε ο ίδιος, εκφράζοντας ανακούφιση που «ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα χειρότερο στην κοπέλα που ήταν μόνη της εκείνη την ώρα στο μαγαζί».

Εκκληση του ιδιοκτήτη είναι να αυξηθούν οι περιπολίες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των πολιτών του Βόλου.