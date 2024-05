Οικονομία

Κοζάνη: Θύμα απάτης ηλικιωμένη - Της απέσπασαν 80 χρυσές λίρες

Πώς οι επιτήδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν τεράστιο χρηματικό ποσό από την ηλικιωμένη γυναίκα.

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, απάτη που τελέστηκε αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, σε βάρος 86χρονης ημεδαπής, στην πόλη της Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, η 86χρονη κατήγγειλε ότι άγνωστο άτομο με το πρόσχημα της εμπλοκής συγγενικού της προσώπου σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πεζού ατόμου, κατάφερε να της αποσπάσει -80- χρυσές λίρες Αγγλίας, συνολικής χρηματικής αξίας περίπου -32.000- ευρώ, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ και -1- χρυσή αλυσίδα χρηματικής αξίας περίπου -100- ευρώ.

Μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 42χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί στoν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

