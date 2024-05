Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Συνεχείς οι αφίξεις στην Κρήτη (εικόνες)

Συνεχίζει αμείωτα η εισροή μεταναστών στο νησί της Κρήτης με αφίξεις τόσο στο Λασίθι όσο και στα Χανιά.

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή 32 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος, 16 ναυτικά μίλια δυτικά του Γαϊδορονησίου νότια της Κρήτης προχώρησαν τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος.

Νωρίτερα κάποιος από τους επιβαίνοντες είχε καλέσει σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112 αναφέροντας ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Μεταξύ των επιβαινόντων περιλαμβάνονται 4 άνδρες πακιστανικής υπηκοότητας και 28 υπήκοοι Συρίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο ανήλικα κορίτσια και δύο γυναίκες. Ολοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν από ένα πλωτό του λιμενικού στους Καλούς Λιμένες.

Εντωμεταξύ τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ότι το δεξαμενόπλοιο “ALKAID” σημαίας Λιβερίας εντόπισε και περισυνέλλεξε 51 αλλοδαπούς (όλοι άντρες) στη θαλάσσια περιοχή 33 ν.μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Το Δ/Ξ πλοίο κατέπλευσε στο αγκυροβόλιο της Παλαιόχωρας Χανίων όπου οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φύλαξης, στο λιμάνι της Σούδας. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ δεν κατέστη δυνατή η ρυμούλκηση του σκάφους μεταφοράς.

