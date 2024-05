Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες (βίντεο)

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν περίπου 2.000 κατοικίες και προκάλεσαν ζημιές σε χιλιάδες άλλες.

-

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο δυτικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

"Πενήντα κάτοικοι της επαρχίας Γορ έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν χθες, Παρασκευή, και αγνοείται η τύχη αριθμού άλλων", δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Αμπντούλ Ραχμάν Μπάντρι.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν περίπου 2.000 κατοικίες και προκάλεσαν ζημιές σε χιλιάδες άλλες, πρόσθεσε.

"Οι τρομερές πλημμύρες σκότωσαν επίσης πολλά ζώα εκτροφής, (...) κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, εκατοντάδες γέφυρες και χιλιάδες δέντρα", πρόσθεσε επίσης, σημειώνοντας ότι οι δρόμοι έχουν "αποκλειστεί τελείως".

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ενημέρωσης της κεντρικής επαρχίας Γορ, τον Μαουλάουι Αμπντούλ Χάι Ζαΐμ, προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που άρχισαν χθες, εξαιτίας των οποίων δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στην περιοχή.

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι 2.000 σπίτια καταστράφηκαν τελείως και 4.000 υπέστησαν εν μέρει ζημιές, σημειώνοντας ότι πάνω από 2.000 καταστήματα στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Φέροζ-Κοχ, έχουν βυθιστεί στο νερό.

