Έμφυλη βία - Φθιώτιδα: τον χώρισε η σύντροφός του και απειλούσε να την σκοτώσει

Τι είπε κατά την απολογία του ο νεαρός άνδρας.

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, κάθισε 25χρονος από τη Λοκρίδα για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και της ελαφράς φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος της μέχρι πρότινος συντρόφου του.

Η τελευταία κατήγγειλε ότι από τις 12/5/24 που διέκοψε τη σχέση τους, δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα και μηνύματα.

Στις 15/5 μάλιστα ο δράστης ακολούθησε την παθούσα και με το όχημά του διέκοψε την πορεία του δικού της αυτοκινήτου. Ακολούθως εξήλθε από το δικό του όχημα και κλώτσησε την πόρτα του αυτοκινήτου της πρώην συντρόφου του, εξυβρίζοντάς την και απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει.

Στην απολογία του ο 25χρονος δήλωσε μετανιωμένος και ότι όσα έκανε έγιναν πάνω στα νεύρα του. Την επίμαχη ημέρα την ακολούθησε, όπως είπε για να συζητήσουν, εκείνη όμως αρνιόταν να τον ακούσει και τον βιντεοσκοπούσε, με αποτέλεσμα να νευριάσει και να κλωτσήσει την πόρτα του αυτοκινήτου της.

Να σημειώσουμε ότι επειδή η κοπέλα ανέφερε στους αστυνομικούς για απειλές κατά τη ζωή της, ενημερώθηκε για την δυνατότητα εγκατάστασης του «panic button» στο κινητό της, αλλά και τη δυνατότητα μεταφορά της σε ασφαλή χώρο για διαμονή, τα οποία αρνήθηκε δηλώνοντας ότι θα μένει στο πατρικό της σπίτι.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 12:00’ το μεσημέρι της Τετάρτης 22/5/2024 κατά το άρθρο 424 προκειμένου να προσκομιστεί πρακτικό υποβολής ποινικής διαμεσολάβησης, από τους συνηγόρους τους Δημήτρη Κρούπη (του κατηγορουμένου) και Αργυρώ Καραφέρη (της παθούσας).

Όπως σημείωσαν οι δύο δικηγόροι στο LamiaReport «πολλές φορές ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης, λειτουργεί ευεργετικά για τους εμπλεκόμενους και τους δίνει το δικαίωμα για την ειρήνευση των σχέσεων τους».

Στον 25χρονο, το Δικαστήριο επέβαλλε τους περιοριστικούς όρους, της απαγόρευσης επικοινωνίας με την πρώην σύντροφό του και τη μη προσέγγισή της στα 100 μέτρα.

