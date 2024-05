Κόσμος

Γάζα: Ανθρωπιστική βοήθεια για πρώτη φορά στην αποβάθρα των Αμερικανών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υπογράμμισε σε δική της ανακοίνωση πως «καμιά οδός παράδοσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της αποβάθρας, δεν αποτελεί εναλλακτική στις χερσαίες οδούς υπό παλαιστινιακή επίβλεψη».

-

Οι πρώτες παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας εκφορτώθηκαν, για πρώτη φορά, στην προσωρινή αποβάθρα που έστησε ο στρατός των ΗΠΑ, την ώρα που οι άγριες μάχες ανάμεσα σε ισραηλινά στρατεύματα και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονται.

«Πάνω από 300 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια», οι πρώτες που θα μπουν στον θύλακο μέσω της προσωρινής αποβάθρας που τοποθέτησε ο αμερικανικός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, κατέστη δυνατό να εκφορτωθούν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υπογράμμισε σε δική της ανακοίνωση πως «καμιά οδός παράδοσης βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της αποβάθρας, δεν αποτελεί εναλλακτική στις χερσαίες οδούς υπό παλαιστινιακή επίβλεψη».

Έπειτα από αρκετές ημέρες που εμποδίζεται η έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία όπου απειλείται λιμός, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως θα παραδοθούν «περίπου 500 τόνοι (βοήθειας) εντός των προσεχών ημερών».

Το Λονδίνο ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι φορτίο με βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια «παραδόθηκε» στην ακτή της Γάζας, ταυτόχρονα «με βοήθεια των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, ενώ η Γαλλία ανέφερε πως πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της που είχε αποπλεύσει από την Κύπρο ξεφορτώνει στην τεχνητή αποβάθρα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέους βομβαρδισμούς στη Ράφα, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρθηκαν δυο θάνατοι στον καταυλισμό προσφύγων Μπερμπέρα, στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

Τον όγδοο μήνα του πολέμου με τη Χαμάς, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως βρήκαν στη Λωρίδα της Γάζας τα πτώματα τριών ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου και τα επαναπάτρισαν.

Οι όμηροι «πάρθηκαν όμηροι» και «δολοφονήθηκαν βάρβαρα» από τη Χαμάς καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από το φεστιβάλ μουσικής Νόβα στο νότιο Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί.

Έκκληση 13 χωρών

Το Ισραήλ έκανε σαφή την πρόθεσή του να «εντατικοποιήσει» τη χερσαία επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστούν τα «τελευταία» τάγματα της Χαμάς, παρά τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη των εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που κατέφυγαν στην πόλη αυτή.

Δεκατρείς χώρες —η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Βρετανία, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και επτά κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Σουηδία) κάλεσαν από κοινού να μη γίνει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, αλλά ο ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «αποφασιστικής σημασίας» την επιχείρηση αυτή.

Στην κοινή έκκλησή τους οι 13 χώρες ζητούν επίσης να καταβληθούν «επιπρόσθετες προσπάθειες» για να αυξηθεί η ροή της διεθνούς βοήθειας «μέσω όλων των σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ράφας».

Ο βασικός σύμμαχος του σε διεθνές επίπεδο, η Ουάσιγκτον, που εναντιώνεται επίσης στην έναρξη χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ανήγγειλε επίσκεψη για συνομιλίες του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου στο Ισραήλ αύριο Κυριακή (19/5), έπειτα από έναν σταθμό στη Σαουδική Αραβία σήμερα.

«Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί»

Αφότου ο στρατός του Ισραήλ διέταξε τους άμαχους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την ανατολική Ράφα την 6η Μαΐου, ενόψει χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας, «640.000 άνθρωποι» έφυγαν, ανάμεσά τους «40.000 τη 16η Μαΐου», σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κάπου 1,4 εκατ., κάτοικοι και κυρίως εκτοπισμένοι από τις εχθροπραξίες, βρίσκονταν ως πρότινος στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και προσπαθεί να φύγει» προς τον βορρά και προς τα παράλια, εγχείρημα «πολύ δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει ασφαλής διαδρομή για να εγκαταλείψεις τη Ράφα, ούτε ασφαλής τοποθεσία στη Λωρίδα της Γάζας», υπογράμμισε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος της OCHA.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Μαρτυρίες για τον εφιάλτη της 40χρονης και των παιδιών της

Κάννες - Λάνθιμος: Πρεμιέρα για την ταινία του “Kinds of Kindness” (εικόνες)

Βόλος: Επιδειξίας μπούκαρε σε επιχείρηση εστίασης και κυνηγούσε υπάλληλο