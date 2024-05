Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Καρέ καρέ από την στιγμή της δολοφονίας της 40χρονης (βίντεο)

Νέα βίντεο από την στιγμή της δολοφονίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της γυναικοκτονίας στο Μενίδι ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να περιφέρεται δεξιά και αριστερά λίγο πριν δολοφονήσει τη 40χρονη, περιμένοντάς την να περάσει από το σημείο. Μόλις η γυναίκα εμφανίζεται στο δρόμο (σ.σ. δεξιά στο βίντεο), αυτός την πλησιάζει και τη μαχαιρώνει. Στο σημείο, όπως φαίνεται και από το βίντεο, υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος ο δράστης μιλώντας στις αστυνομικές αρχές μετά τη σύλληψή του εμφανίστηκε αμετανόητος για το έγκλημά του και περιέγραψε πως έστησε το «καρτέρι θανάτου» στην 40χρονη.

«Ξύπνησα το πρωί και πήγα στο συγκεκριμένο σημείο γιατί ήξερα ότι περνάει από εκεί στις 05:30 το πρωί. Όταν την είδα, έβγαλα το μαχαίρι και άρχισα να τη μαχαιρώνω. Στη συνέχεια, έφυγα με τα πόδια και πήγα σε ένα ξενοδοχείο. Έκατσα λίγο εκεί και μετά πήγα με τα πόδια στην οικοδομή και ήπια κάτι μπίρες μέχρι που τελικά με συνέλαβαν».

Λίγο νωρίτερα, όπως δείχνει νέο βίντεο, ο 50χρονος κρατά μια σακούλα με μπύρες, την οποία πετά σε κάδο ανακύκλωσης.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται ότι θα οδηγηθεί τη Δευτέρα το πρωί εκ νέου στην ανακρίτρια για να απολογηθεί για την πράξη του. Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

