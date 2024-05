Πολιτική

Mητσοτάκης: Κλειστός ο ευρωπαϊκός δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, αν δεν συμμορφωθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου στα Βριλήσσια. Τι είπε για τις ευρωεκλογές, τις εθνικές πολιτικές και το ΕΣΥ.

-

«Δε μας σταματάει ούτε η αφρικανική σκόνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στα Βριλήσσια, όπου περιόδευσε σήμερα , ευχαριστώντας τον κόσμο για τη θερμή υποδοχή καθώς και για τα μεγάλα ποσοστά που πήρε η ΝΔ στο βόρειο τομέα στις εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στήριξη και αυτή η δυναμική είναι σημαντικό να επαναληφθεί και στις ευρωεκλογές.«Δεν ξεχνώ ότι ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή ακριβώς πριν από 20 χρόνια στην τότε ενιαία Β΄ Αθηνών, εσείς τότε με είχατε εκλέξει πρώτο βουλευτή και να ξέρετε ότι αγωνίζομαι από τότε για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη σας».

Είπε ότι μόλις επέστρεψε από μία πολύ δημιουργική περιοδεία στην Κεντρική Μακεδονία και «σας διαβεβαιώνω ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες, η παράταξή μας συσπειρώνεται κι εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές της εκλογικής μάχης της 9ης Ιουνίου».

Επεσήμανε ότι οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. «Θέλω να ξεκινήσω επισημαίνοντας το γεγονός ότι ενώ σε τρεις εβδομάδες από τώρα θα ψηφίσουμε για ευρωβουλευτές το μόνο κόμμα το οποίο κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας μιλάει για τη σημασία μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή Ευρώπη είναι η ΝΔ. Και ίσως υπάρχει μια ιστορική εξήγηση γι αυτό: Διότι η ΝΔ είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη». Τόνισε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήγε κόντρα στην κοινή γνώμη και στο λαϊκισμό της εποχής ο οποίος εκφραζόταν με το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη κι από τότε το αποτύπωμα της Ευρώπης στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία είναι κάτι παραπάνω από θετικό. «Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΝΔ ήταν και η παράταξη, η οποία έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015 όταν είχαμε φθάσει στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού».

Συμπλήρωσε ότι σήμερα και τα τελευταία πέντε χρόνια η ΝΔ είναι η παράταξη που αγωνίζεται κάθε μέρα για να κάνει την Ελλάδα Ευρώπη, παντού. «Για να αποκτήσουμε μια ποιότητα ζωής αντίστοιχη με αυτή των Ευρωπαίων και για να γίνουμε γιατί όχι πρωταγωνιστές σε εκείνα τα πεδία πολιτικής, σε εκείνους τους τομείς που πραγματικά μπορούμε να διακριθούμε. Και το αποτύπωμα αυτής της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη την τελευταία πενταετία το βλέπουμε σήμερα να εκδηλώνεται έμπρακτα σε πολλούς τομείς», τόνισε. Αναφέρθηκε στην απόφαση που ελήφθη από την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2020 να δανειστεί και να διαθέσει αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους στα κράτη-μέλη για να στηριχθεί η ανάκαμψη μετά τον κορονοϊό. «Και η Ελλάδα ήταν η πιο ωφελημένη από το Ταμείο Ανάκαμψης από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πήραμε 36 δισεκ ευρώ τα οποία αυτή τη στιγμή δαπανώνται σε μία σειρά από δράσεις που αγγίζουν όλους τους τομείς της πολιτικής», τόνισε.

Επίσης μίλησε για την παρουσία του χθες σε ένα ορεινό χωριό της Ημαθίας όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ψηφιακού φροντιστηρίου. «Βάζουμε 36.000 διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας μας. Αλλάζουμε την όψη της εκπαίδευσης. Βλέπουμε στα παιδιά και τους καθηγητές ένα νέο πνεύμα, ένα νέο κλίμα δημιουργικότητας και χρησιμοποιούμε ακριβώς αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ψηφιακές δεξιότητες και δυνατότητες για τα παιδιά μας. Από τον Σεπτέμβριο, για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το καλοκαίρι του 2025, θα υπάρχει δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, διαθέσιμο σε κάθε γωνιά της χώρας κι αυτό αφορά κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα περιβάλλον ακρίβειας δε θέλουμε να επιβαρύνουμε τους γονείς και με τα πρόσθετα έξοδα των φροντιστηρίων. Δίνουμε επίσης ένα πρόσθετο βοήθημα και για τα παιδιά των απομακρυσμένων περιοχών γιατί δεν είναι εύκολο να πας από τα Ριζώματα Ημαθίας στη Βέροια για να κάνεις φροντιστήριο. Δεν θέλουμε ανισότητες, θέλουμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και τα παιδιά μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην προκοπή και χρησιμοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους σε αυτή την κατεύθυνση», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρησιμοποιούνται και για την Υγεία όπου συντελείται μία μεγάλη αλλαγή. «Δεν τη βλέπετε ακόμα γιατί αυτή τη στιγμή δρομολογείται» είπε και αναφέρθηκε σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου ανακατασκευάζονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπως και στα επικείμενα εγκαίνια της κλινικής μικροχειρουργικής στο χέρι, του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Παραδέχθηκε ότι το ΕΣΥ έχει προβλήματα και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό αλλά δεν πρέπει να ακυρώνουμε τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας με ποιότητα και αξιοπρέπεια. Αναφέρθηκε επίσης ξανά στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για ένα τεράστιο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων, υπογραμμίζοντας ότι 20.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί μέσω αυτού το προγράμματος με πρώιμο καρκίνο του μαστού τον οποίο δεν γνώριζαν.

«Γιατί υγεία δεν είναι μόνο τι γίνεται στα νοσοκομεία αλλά και τι κάνουμε για να μη φθάσουμε να πάμε στο νοσοκομείο», τόνισε.

Περνώντας στα εθνικά και τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των συνόρων, ο πρωθυπουργός είπε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συντελεστεί στην Ευρώπη μια πολύ μεγάλη αλλαγή ως αποτέλεσμα και της μεγάλης πίεσης που άσκησε η Ελλάδα. «Η εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρώπης έχει αποκτήσει πια καίρια σημασία στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρωταγωνιστήσαμε ως Ελλάδα ώστε να χαρακτηριστούν επιτέλους στην πράξη και όχι στα λόγια τα σύνορα της Ελλάδα, σύνορα της Ευρώπης. Εμείς φέραμε την Ευρωπαία Επίτροπο, την πρόεδρο της Επιτροπής, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όταν είχαμε την κρίση στον Έβρο. Κι αυτή είναι μια πολιτική που δικαιώνεται πια. Οι ροές έχουν κατά πολύ μια μειωθεί. Σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε σε όλη την Ευρώπη για την άνοδο της ακροδεξιάς επειδή υπάρχει προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα αλλά στην Ελλάδα δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί εμείς το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε στη ρίζα του. Με αποτελεσματικές πολιτικές φυλάξαμε τα σύνορα, φτιάχνουμε το φράχτη στον Έβρο, επιτηρούμε τα θαλάσσιά μας σύνορα και δεν αφήνουμε τους άθλιους διακινητές να καθορίζουν ποιος θα μπει στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι και το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη μας επιτρέπει να ασκούμε μία πολιτική εθνικής αυτοπεποίθησης και στα Βαλκάνια. Τόνισε ότι στηρίξαμε πάντα τον ευρωπαϊκό δρόμο των δυτικών Βαλκανίων αλλά «για να συνεχιστεί η πορεία τους σε αυτό το δρόμο θα πρέπει να γνωρίζουν οι βόρειοι γείτονές μας πρωτίστως ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν απόλυτα με αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Αν δεν το κάνουν ο ευρωπαϊκός τους δρόμος δυστυχώς γι αυτούς και για τους πολίτες τους θα παραμείνει κλειστός».

"Αυτή η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης με μία δυνατή παρουσία στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα του 2024 κι είναι η Ελλάδα που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και στον επόμενο εκλογικό κύκλο, που θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές", ανέφερε.

Τόνισε ότι σήμερα όλα έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2019 κι αν κάτι απαιτείται είναι η σταθερότητα και η στιβαρότητα μιας ισχυρής Ελλάδος που θα μπορεί στην Ευρώπη να παίξει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίο δικαίως μπορεί να διεκδικήσει και γι αυτό οι ευρωεκλογές αυτές είναι τόσο σημαντικές και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική θέση της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Είπε ότι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές είναι αν θα συστήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές επενδύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. «Καταλαβαίνετε γιατί αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα», τόνισε. Αναφέρθηκε στην εισήγησή του για μία ασπίδα αντιαεροπορικής προστασίας πάνω από όλη την Ευρώπη και υπογράμμισε ότι ωριμάζει πια το έδαφος για να αντιληφθούμε ως Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία θέλουμε.

«Ποιους θέλετε εσείς να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις την επόμενη μέρα στην Ευρώπη.Την κυβέρνηση της ΝΔ και την ευρωομάδα της ΝΔ ή κάποιοι οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία δυσφημούν τη χώρα στην Ευρώπη μπας και αποκομίσουν κάποιο εσωτερικό κομματικό όφελος;» ρώτησε.

Αναρωτήθηκε επίσης αν θα μπορέσουμε ως Ευρώπη να αποκτήσουμε μία ενιαία δημογραφική πολιτική υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του δημογραφικού προβλήματος. Είπε ακόμη ότι η κυβέρνησή του στηρίζει την ελληνική οικογένεια αναφερόμενος σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί και τονίζοντας ότι χρειάζεται και μία ευρωπαϊκή απάντηση για θέματα που αφορούν τη δημογραφία της Ευρώπης συνολικά.

«Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστολή με την οποία της ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει για ένα πρόβλημα που βλέπουμε να εντείνεται και δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους ισχύ για να τιμολογούν και να χρεώνουν σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι έδωσε λίγα παραδείγματα από τις προκλήσεις της επόμενης μέρας για την Ευρώπη και γιατί χρειάζεται η φωνή της Ελλάδας να είναι ισχυρή στην Ευρώπη μετά τις ευρωεκλογές. Τόνισε ότι γι αυτό ακριβώς δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με αδιαφορία ή θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό ζητούμενο. «Είναι πολύ σημαντικό για μένα, για την ευρωομάδα μας η ΝΔ να παραμείνει το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, εντός του ΕΛΚ που είναι η ευρωπαϊκή πολιτική μας οικογένεια. Και θα το πετύχουμε».

Επανέλαβε ότι οι ευρωεκλογές έχουν κι ένα εθνικό πρόσημο επειδή είναι και μία εθνική κάλπη από την οποία οπωσδήποτε θα βγουν και πολιτικά συμπεράσματα όσον αφορά τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Ζήτησε να δοθεί μια απάντηση «σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ευρωεκλογές ως μία ευκαιρία πολιτικής αποσταθεροποίησης». Χαρακτήρισε δε σημαντική την επιβεβαίωση της ισχυρής πολιτικής νομιμοποίησης που έχει η κυβέρνηση από τις εθνικές εκλογές.

Επεσήμανε εν τάχει ότι η κυβέρνηση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και επιτεύγματα έχοντας εφαρμόσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής της πολιτικής, έχει δώσει αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους όπως είχε δεσμευτεί, έχει υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έκανε πράξη τη μεγάλη μεταρρύθμιση της δημιουργίας και στη χώρα μας μη-κρατικών, μη-κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, δίνει έμφαση στον νόμο, την τάξη και την ασφάλεια κι επειδή θέλουμε να προωθήσουμε στη χώρα μας τον τουρισμό, εκείνο που δε θέλουμε είπε είναι να προωθήσουμε τον επαναστατικό τουρισμό. «Κάναμε πράξη μια πολύ μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση», είπε ακόμη αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο. «Είναι μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση δημοκρατικής συμμετοχής που και αυτή φέρει τη σφραγίδα της ΝΔ», τόνισε. Προανήγγειλε ότι μετά τις ευρωεκλογές θα αναζητήσουν 200 βουλευτές για την προέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές.

Ανέφερε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και γι αυτό είναι πολύ σημαντικό η ΝΔ να βγει ενισχυμένη από αυτή την κάλπη, επισημαίνοντας πως αποδεικνύεται ότι εναλλακτική πολιτική πρόταση δεν υπάρχει.

Επανέλαβε ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, θα κοστολογηθεί επίσημα από το Γενικό Λογιστήριο και θα κληθεί η αξιωματική αντιπολίτευση να πει από πού θα εξασφαλίσει τους πόρους, ποια επιδόματα θα κόψει, ποιους φόρους θα αυξήσουν ή να συνομολογήσει ότι η πρότασή της αυτόματα θα οδηγούσε την Ελλάδα στη χρεοκοπία.

Τόνισε ότι ευρύτερο πολιτικό μήνυμα που πρέπει να βγει από τις ευρωεκλογές είναι ότι με το λαϊκισμό των λεφτόδεντρων δεν έχουμε τελειώσει αν και η χώρα τον έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Και δεν πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους να πιστεύουν και πάλι, πάνω στην όποια δυσαρέσκεια, ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το είδαμε και το 2012 στις πλατείες της οργής και το 2015 και παραλίγο να χρεοκοπήσουμε οριστικά. Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ αυτές τις εποχές. Αυτό το εγγυόμαστε ως κυβέρνηση της ΝΔ, κυβέρνηση της σταθερότητας και της δημοσιονομικής σοβαρότητας.

Ζήτησε συσπείρωση, μάχη ενάντια στην όποια χαλαρότητα προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη η συμμετοχή στην κάλπη, για να φέρνουμε όπως είπε την Ελλάδα σταθερά όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Μενίδι: Μαρτυρίες για τον εφιάλτη της 40χρονης και των παιδιών της

Κάννες - Λάνθιμος: Πρεμιέρα για την ταινία του “Kinds of Kindness” (εικόνες)

Βόλος: Επιδειξίας μπούκαρε σε επιχείρηση εστίασης και κυνηγούσε υπάλληλο