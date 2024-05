Κόσμος

Της απαγόρευσαν την άμβλωση μετά από βιασμό - Προσέφυγε στα Ηνωμένα Έθνη

«Σκέφτηκα πολλές φορές να αυτοκτονήσω λόγω της αποστροφής που αισθανόμουν, του πόνου, της οδύνης» ανέφερε η νεαρή κοπέλα

Κατά της Ονδούρας προσέφυγε στα Ηνωμένα Έθνη μια γυναίκα, καθώς της απαγόρευσαν να κάνει άμβλωση μετά από βιασμό. Το εν λόγω περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2015, όταν η Φαουσία κατέβηκε στο ποτάμι για να πάρει νερό αλλά εκεί την ξυλοκόπιησαν και ένας άνδρας την βίασε.

Στον κήπο του Κέντρου Δικαιωμάτων της Γυναίκας (CDM) της Τεγκουσιγκάλπα, η Φαουσία –το ψευδώνυμο που επέλεξε για να παραμείνει ανώνυμη– αφηγήθηκε την ιστορία της, αφού κατήγγειλε τον περασμένο μήνα τη χώρα της στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Είναι κόρη ενός αρχηγού των ιθαγενών Νάχουα, που διεκδικούν εδάφη. Δέχτηκε επίθεση από δύο άνδρες και ο ένας από αυτούς την βίασε.

«Ήταν αντίποινα», διαβεβαίωσε η 34χρονη γυναίκα. «Επέζησα από τον βιασμό. Ήταν πολύ βίαιο. Απείλησαν να με σκοτώσουν. Μου είπαν ότι αν έκανα καταγγελία θα σκότωναν εμένα και την οικογένειά μου» είπε, κρύβοντας το πρόσωπό της. Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, ξεπέρασε τον φόβο της και κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία. Δεν ήξερε ακόμη ότι ήταν έγκυος. Όταν το κατάλαβε, ο κόσμος της γκρεμίστηκε. «Ήταν ψυχολογικό, συναισθηματικό σοκ. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ, που δεν το θέλησα, που δεν το ήθελα», είπε.

Όμως οι γιατροί στους οποίους μίλησε της είπαν ότι θα την καταγγείλουν εάν έκανε άμβλωση.

Τι ισχύει στην Ονδούρα

Στην Ονδούρα η άμβλωση απαγορεύεται ρητά, ακόμη και αν η εγκυμοσύνη έχει προκύψει από βιασμό, αν το έμβρυο φέρει σοβαρή παραμόρφωση ή αν ζωή της γυναίκας κινδυνεύει. Οι γυναίκες μπορεί να τιμωρηθούν με ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη. Η Ονδούρα είναι μία από τις έξι χώρες της περιοχής (οι άλλες είναι το Σαλβαδόρ, η Νικαράγουα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Αϊτή και το Σουρινάμ) όπου η άμβλωση απαγορεύεται.

Την εποχή εκείνη η Φαουσία είχε ήδη δύο παιδιά και έναν σύντροφο. Οι απειλές και η παρενόχληση που δεχόταν η ίδια και η οικογένειά της την ανάγκασαν να μετακομίσει δέκα φορές. Τελικά, αφού το σπίτι της λεηλατήθηκε, έφυγε από την αγροτική κοινότητα όπου ζούσε και εγκαταστάθηκε στην πόλη, είπε η γυναίκα με λυγμούς.

Καθώς αναγκάστηκε να φέρει σε πέρας μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, ο τοκετός ήταν πολύ δύσκολος. «Στην αίθουσα του τοκετού, έκλαιγα. Μετά, με ανάγκασαν να θηλάσω και να αγκαλιάσω (το μωρό), κάτι που δεν ήθελα να κάνω», συνέχισε, αρνούμενη να πει περισσότερα για το παιδί.

«Σκέφτηκα πολλές φορές να αυτοκτονήσω λόγω της αποστροφής που αισθανόμουν, του πόνου, της οδύνης», είπε.

