Τυνησία: Αγνοούνται 23 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος με κατεύθυνση την Ιταλία

Η εθνική φρουρά είπε ότι είχε αναπτύξει πλωτές μονάδες και ενημέρωσε το ναυτικό για να βοηθήσει στην αναζήτηση των αγνοουμένων

(εικόνα αρχείου)

Περίπου 23 μετανάστες αγνοούνται που επέβαιναν σε πλοιάριο που απέπλευσε από την Τυνησία για την Ιταλία, ανακοίνωσε η εθνική φρουρά της χώρας το Σάββατο.

Η Τυνησία αποτελεί πλέον κύριο σημείο εκκίνησης για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη φτώχεια και τις συγκρούσεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.

