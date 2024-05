Κοινωνία

Στασινός στον ΑΝΤ1 για το ύψος κτηρίων: Είναι νόμος και πρέπει να ισχύει (βίντεο)

Ο Γιώργος Στασινός λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για τους μηχανικούς της χώρας μιλάει στον ΑΝΤ1 και τον Τάσο Τέλλογλου.

120.000 μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου ψηφίζουν αύριο, λίγες μέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να μπει φρένο στο θέμα του ύψους των πολυκατοικιών και ενώ εκκρεμεί η ρύθμιση των λεπτομερειών της εκτός σχεδίου δόμησης .

Ο Τάσος Τέλλογλου μίλησε σήμερα το μεσημέρι με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Γιώργο Στασινό.

Λίγες μέρες μετά την απόφαση του ΣτΕ να δικαιώσει προσωρινά τον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην διαμάχη του με το ΤΕΕ και την αποκεντρωμένη περιφέρεια για το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ο Γιώργος Στασινός λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για τους μηχανικούς της χώρας λέει στον ΑΝΤ1 και τον Τάσο Τέλλογλου ότι

«ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός που ρυθμίζει το ζήτημα του ύψους είναι νόμος και πρέπει να ισχύει ανεξάρτητα από το αν καίω η όχι πολύ κεφάλαιο στο ζήτημα .Σε κάποιες λεπτομέρειες που έγιναν στα ύψη με την πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΕΞ αντιμετωπίσθηκαν οι υπερβολές και δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμοσθεί ο νόμος».

Γιατί πρέπει όμως τα Γρεβενά και η Αθήνα να αντιμετωπίζονται με ένα ενιαίο σχέδιο ανεξάρτητα από την αγορά ακινήτων ;

Ο Γιώργος Στασινός τονίζει ότι «με τα πολεοδομικά σχέδια επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής αλλά οι κανόνες που συμφωνούνται πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτεια».

Πάντως στο θέμα του ύψους των κτιρίων το ΤΕΕ και το ΣτΕ καλούνται τώρα να ανοίξουν ένα άλλο κεφάλαιο καθώς ο δήμος Αθηναίων έδωσε εντολή και στις δικές τους υπηρεσίες να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις για την αύξηση του ύψους των κτιρίων ακόμα και μετά την κυβερνητική τροπολογία του τελευταίου μήνα.





