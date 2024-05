Αθλητικά

Πινγκ πονγκ: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Γκιώνης

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρεθεί στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της Γης για έκτη συνεχή φορά

Ο Παναγιώτης Γκιώνης έγραψε ιστορία σήμερα (18/05) και στο Σεράγεβο, καθώς προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για έκτη φορά στην καριέρα του και μάλιστα συνεχόμενη.

Στον καθοριστικό ημιτελικό του σταδίου 2, στο Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό τουρνουά, κατατρόπωσε τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ (4ο φαβορί των αγώνων) με 4-0 σετ βγάζοντας απίστευτο παιχνίδι κι εξασφάλισε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο Παρίσι, στο αγώνισμα του απλού.

Επιπλέον, θα βρεθεί στην κορυφή του πίνακα με τους Έλληνες αθλητές που έχουν τις περισσότερες Ολυμπιακές συμμετοχές!

Ο Γκιώνης πηγαίνει δίπλα στον ιστιοπλόο Τάσο Μπουντούρη, την Άγη Κασούμη (σκοποβολή) και την Ευαγγελία Ψάρρα (τοξοβολία), ενώ ξεπέρασε τον θρυλικό Καλλίνικο Κρεάνγκα, που έχει το δικό του σπουδαίο σερί στην επιτραπέζια αντισφαίριση από το 1996 έως το 2012.

