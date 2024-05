Υγεία - Περιβάλλον

Δηλητηρίαση μαθητών στη Λαμία: Οι μαζικές μηνύσεις των γονιών και τα ερωτήματα (βίντεο)

Μεγάλη αναστάτωση σε γονείς και μαθητές έχει προκαλέσει μαζική δηλητηρίαση παιδιών στη Λάμια μετά την κατανάλωση σχολικών γευμάτων.

Της Γεωργίας Λαγού

Έρευνα ξεκίνησε η εισαγγελία Λαμίας μετά τις καταγγελίες για τροφική δηλητηρίαση 63 μαθητών σε 7 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Λαμίας.

Εκτιμάται όμως ότι ο αριθμός των μαθητών που υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερος, καθώς πολλά παιδιά παίρνουν τα πακέτα των σχολικών γευμάτων στο σπίτι τους και τα καταναλώνουν ακόμα και άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι γονείς αποφασισμένοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και κατέθεσαν μηνύσεις.

O Γιώργος Πράππας, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Σχολείου Λαμίας λέει στον ΑΝΤ1:

«Έχουν καταθέσει μηνύσεις στην Αστυνομία και προσκομίζουν δείγματα προς εξέταση στο νοσοκομείο Λαμίας.

Πολλοί γονείς δεν πήγαν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο, απλά εμπιστεύτηκαν τους παιδίατρούς τους αυτή τη στιγμή κανένα παιδάκι δεν πρέπει να νοσηλεύεται και με όσους έχουμε επικοινωνήσει σήμερα η κατάσταση των παιδιών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.»

Ο Παναγιώτης Παρχαρίδης, αντιδήμαρχος παιδείας δια βίου μάθησης και αθλητισμού Λαμίας λέει στον ΑΝΤ1 ότι «Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι μόνο των γευμάτων του Εκκλησιαστικού Λυκείου και όχι των σχολείων. Παρόλα αυτά όμως έπρεπε να ενδιαφερθούμε γιατί τα παιδιά και τα σχολεία ανήκουν στο δήμο και έπρεπε να τα βοηθήσουμε.»

Τα σχολικά γεύματα βόμβες όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ήταν θέμα χρόνου να σκάσουν στα χέρια των μαθητών. Αφού το 2017 η διδασκαλική ομοσπονδία είχε κρούσει με έγγραφο που είχε αποστείλει στους αρμόδιους φορείς τον κώδωνα κινδύνου. Είχε θέσει ερωτήματα για το ποιος θα ελέγχει και θα έχει την ευθύνη για την καταλληλόλητα των γευμάτων.

Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι:

Υπάρχουν ή όχι εγγυήσεις και πιστοποιημένες διαδικασίες αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο της καταλληλότητας των γευμάτων; Γιατί αυτό το έργο αλλά και η ευθύνη δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών.

Ποιος θα έχει την ευθύνη για, τυχόν, μη κατάλληλα γεύματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν την υγεία των μαθητών;

Ο Κώστας Χριστόπουλος πρόεδρος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας τονίζει ότι «είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ο έλεγχος των γευμάτων εμείς δεν διαθέτουμε ούτε τις γνώσεις αλλά δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία δειγματοληπτικά μπορεί να ανοίξουμε γιατί αυτά έρχονται κλεισμένα μπορεί να ανοίξουμε ένα δύο αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.»

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και ο ΟΠΕΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου στα σχολεία της περιοχής, με τον διοικητή του ΟΠΕΚΑ να έχει επικοινωνήσει εγγράφως με τον ΕΦΕΤ και τον ΕΟΔΥ ζητώντας την άμεση διενέργεια ελέγχου ως προς τη διαδικασία παρασκευής και την τήρηση όλων των κανόνων που προβλέπονται.





