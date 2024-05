Αθλητικά

Άρης - ΠΑΟΚ: “Αστακός” η Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός. Θα επιστρατευτούν ακόμα drones και Αύρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

-

Ειδικό σχέδιο μέτρων εκπονεί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το κρίσιμο ντέρμπι που θα φιλοξενήσει η πόλη μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων, του Άρη και του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης την Κυριακη.

Μέτρα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν οι αστυνομικές αρχές στην πόλη όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα, Βαγγέλης Κοκολάκος. Ήδη έχουν ανακοινωθεί απαγορεύσεις συγκεντρώσεων έξω από τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν τις δύο ομάδες, καθώς και οι συνοδείες που συνηθίζουν να κάνουν οι οπαδοί πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός. Αστυνομικοί των ομάδων, Ζ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και ΜΑΤ θα επιτηρούν σημεία που θα βρίσκονται οπαδοί των δύο ομάδων και μεταξύ των δύο γηπέδων τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα μόλις δύο χιλιομέτρων. Θα επιστρατευτούν ακόμα drones και Αύρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο γήπεδο Χαριλάου θα βρίσκεται ο εισαγγελέας αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ενώ οι εισαγγελικές αρχές θα παρακολουθούν την εξέλιξη των γεγονότων και μετά τη λήξη του αγώνα και θα βρίσκονται σε συντονισμό με τους επικεφαλής της αστυνομίας.

Το κρίσιμο κομμάτι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έλεγαν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1, είναι το διάστημα μετά τη λήξη του αγώνα και για περίπου μία ώρα όταν θα υπάρχουν μεμονωμένες αποχωρήσεις τόσο οπαδών του Άρη από το γήπεδο, όσο και οπαδών του ΠΑΟΚ, από σημεία όπου θα παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 3 αρχαιοκάπηλοι έκρυβαν εικόνες, ιερά σκεύη και αρχαία νομίσματα (εικόνες)

Red Arrows 2024 στον Φλοίσβο: Εντυπωσιακοί ελιγμοί από το ακροβατικό σμήνος της RAF (εικόνες)

Ισραηλινός και Παλαιστίνιος αγκαλιάστηκαν μπροστά στον Πάπα Φραγκίσκο (βίντεο)