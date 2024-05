Αθλητικά

Καισαριανή: Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα μπάσκετ

Για άγνωστο προς το παρόν λόγο οι οπαδοί ήρθαν στα χέρια, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται και να αιμορραγεί στο πρόσωπο και το ματς να διακόπτεται για μερικά λεπτά.

Η Νήαρ Ηστ υποδέχθηκε τα Τρίκαλα στο πλαίσιο του Game 5 των τελικών ανόδου της National League 1 για ένα «εισιτήριο» στην Elite League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών που παρευρέθηκαν στο γήπεδο της Καισαριανής.

Τελικά ο αγώνας ξεκίνησε μετά από την παρέμβαση της αστυνομίας.

